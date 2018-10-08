梧州街阿公店榮景不再 角頭競逐白熱化爆衝突

2018年10月08日 08:21 中時 謝明俊

「東三實業」是目前華西街幫當權派勢力。〔警方提供〕

華西街幫立足艋舺地區一甲子勢力不衰，靠的就是梧州街一帶的阿公店圍事，過去兄弟是直接收保護費，現在為了避免被警方提報流氓，改以送毛巾、冰塊、水果、酒類飲料等名目作掩護，但近幾年阿公店生意衰退，從過去極盛時期的３百多家，變成今日百餘家，角頭利益競逐更形激烈。

艋舺地區阿公店主要集中在梧州街沿線，這條短短不過一公里的狹窄街道，在傳統角頭地盤上，就分屬頭北厝、華西街、芳明館三個角頭，過去頭北厝老大「頭北土」在世時，和華西街的細漢他Ｋ是老交情，雙方井水不犯河水，多年來一直相安無事。

這幾個角頭靠著阿公店維繫幫內收入，過去年代，兄弟直接收保護費，店家每月固定給錢保平安，所以過去警方提報艋舺兄弟，最多靠的就是強收保護費，後來兄弟學聰明了，改變收錢方式和名目，讓警方難以下手蒐報。

阿公店內提供客人使用各類物品，從毛巾、冰塊、瓜子等乾料零嘴、水果到飲料、酒類等，都是由在地角頭所負責供應，各家店依規模大小，消費多寡收取費用，角頭也都成立公司化組織來負責每日供貨營收，成功避開警方的注意。

過去，單是一條梧州街極盛時期有多達２、３百家的阿公店，角頭間各有豐厚收入，得以相安無事，但如今梧州街阿公店的榮景已大不如前，為求生存，角頭間競逐日益白熱化，暴力相向只是遲早的問題。

就像日前華西街幫爆發內鬨，幫內大哥施正聲單人雙槍向同幫後輩兄弟開槍示威，事後就引發被開槍的「東三實業」人員，質疑施正聲是被頭北厝在背後慫恿開槍，引發雙方人馬相互嗆聲鬥毆，而這衝突背後就是先前雙方長期暗中互別苗頭所種下的地雷。

(中時 )