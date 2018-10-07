2018年10月07日 20:42 中時電子報 綜合報導

圖片來源：國民黨青年部 提供

嘉義縣是全台最「老、苦、窮」的地方，為了呼喚北漂青年返鄉就業，並享人倫之樂，國民黨嘉義縣長候選人吳育仁，7日在中埔競選總部青年後援會成立時，傾聽返鄉青年癨苦的心聲，並提出築巢引鳳北漂返鄉就業發展政策，獲得熱烈迴響。

在後援會成立時，吳育仁競選辦公室先播放高雄市長候選人韓國瑜及陳其邁的競選廣告北漂青年「我要回家」，前者敘說小攤販二代，二年前因生意一落千丈北上找工作，月薪4萬元，養不起一家老小而不敢回家。陳的影片則有青年北漂十幾年一直想回家，就等就業機會及低薪問題改善。

吳育仁表示，青年被迫離鄉背井是人往高處流的自然現像，高雄由民進黨執政2、30年，嘉義縣17年，難辭其咎。而嘉義縣17年來人口由56萬減少到50人，是全台最「老、苦、窮」， 最無幸福感的縣市。

北漂青年格外辛酸。

有回鄉的青年律師說，在台北唸書、就業很想家，有時會獨自在房裡掉眼淚。思鄉時偶會去吃家鄉小吃嘉義雞肉飯，但在異地的家鄉有名小吃，就是少了家鄉的感覺。毅然回鄉後發現，大家都面臨工作機會少及低薪惡性循環的困境，真希望能改變，讓更多人能夠返鄉同享人倫之樂。

傅姓青年表示，高中畢業後到桃園工作，月薪6萬多元。回來後領2萬5、6，拼命加班及兼任教師才有4萬元，因面臨超額，兼任部份隨時可能要失業。本來想說回來享天倫之樂， 但和家人相處的時間都被加班和兼職佔走了。年底第一個小孩就要出生了，壓力很大很大。

吳育仁表示，人口流動是人往高處爬，解決青年就業問題首要是創造環境活絡經濟。有別於另兩位候選人只在技術層面，他提出來的青年就業除技術層面，還有戰略高度，才能走得久遠，才有願景。

吳育仁的築巢引鳳北漂返鄉重點有：東西南合作經濟大戰略；有效連結大陸東南及東南亞市場，共存共榮發展經濟。而大陸是台灣最大的市場非常重要，但民進黨執政已經中斷。其次設自由經濟示範區，活化經濟命脈，提高人民家庭所得，打造幸福首都。發展觀光休閒，創造青年就業機會。設青年發展委員會，青年參與縣政規劃等。

(中時電子報)