華郵記者批沙國王室「被消失」　土耳其警控沙國領事館殺人滅口

2018年10月07日 21:03 中時 施施

經常公開批評沙烏地阿拉伯王室的《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）本月2日進入沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館後失蹤，迄今下落不明。土耳其官員6日透露，警方認定哈紹吉已在領事館內慘遭謀殺，遺體還遭切碎運走。沙國當局堅決否認犯案，土國則宣布著手徹查。

年約60歲的失蹤記者哈紹吉原籍沙國，近年在沙國發表批評皇室、人權狀況的言論，因而被政府視為眼中釘。他於去年9月逃亡至美國，尋求政治庇護，並成為《華郵》專欄作家，經常撰文批評沙國當局的政策，包括沙國抵制卡達和加拿大的外交行動，以及派兵干預葉門內戰，支持葉門政府對抗伊朗撐腰的反抗軍等。

哈紹吉的土籍未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz）表示，哈紹吉為與她結婚，於2日前往沙國駐土國領事館領取他與前任妻子的離婚文件，她則在館外苦等了12小時，但一直等不到他出來，最後只能報警處理。

一名土耳其安全消息人士透露，約15名沙國公民與官員2日分別搭乘2架飛機抵達伊斯坦堡，進入沙國駐當地領事館，並於稍後離開。他們進入領事館的時間與哈紹吉相吻合，哈紹吉此後就下落不明。官員指出：「據初步發現，警方認為1支專業團隊，被派往伊斯坦堡行凶，並於同日離開」、「我們認為這起謀殺為預謀犯案，且屍體於事後被移出領事館外。」

哈紹吉失蹤以來，土國和沙國的說法相互矛盾。安卡拉當局稱，沒有證據顯示哈紹吉離開過領事館；利雅德方面則說他當天即離開領事館。

沙烏地王儲薩爾曼上周表示，願讓土方進入領事館搜尋哈紹吉下落，但也批評土國自2016年平定意圖推翻總統艾爾段的政變後，就持續打壓異己。

土國執政黨正義發展黨（AK Party）顧問艾塔（Yasin Aktay）是哈紹吉的友人，艾塔6日接受卡達半島電視台訪問時表示：「我們要求沙烏地提出有說服力的澄清，沙國王儲所提出的（說明）並不具說服力。」艾塔還強調，發生在哈紹吉身上的事是犯罪行為，應為他失蹤負責的人都須接受審判。

哈紹吉失蹤，可能會讓土耳其和沙烏地之間的裂痕加深，許多捍衛新聞自由的人士紛紛譴責此事。總部位於紐約的保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）要求利雅德提出「完整且可信的說明」。無國界記者組織（Reporters Without Borders）也發布推文指，哈紹吉身亡的報導若證實為真，「將對新聞自由構成令人震驚、十足惡劣且絕對接受的攻擊」。

(中時 )