嘉義市》黃敏惠競總晚會造勢 馬英九譏「那個人」割稻仔尾

嘉義市長參選人黃敏惠競選總部成立，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義為站台造勢。（廖素慧攝）

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嘉義市長參選人黃敏惠競選總部成立，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義為站台造勢。（廖素慧攝）
國民黨主席吳敦義、嘉義市長參選人黃敏惠上場，支持者夾道歡呼。（廖素慧攝）
國民黨主席吳敦義授戰旗給嘉義市長參選人黃敏惠。（廖素慧攝）

國民黨嘉義市長參選人黃敏惠7日晚上舉辦競選總部成立大會造勢活動，現場人聲鼎沸，凍蒜聲不絕於耳，前總統馬英九、前副總統蕭萬長、黨主席吳敦義站台，馬英九讚揚黃敏惠治水有功，「那個人割稻仔尾割得太超過」。

造勢晚會由國民黨中央黨部文傳會發言人洪孟楷、立委許淑華主持，播放黃敏惠執政9年建設影片，回顧光榮政績，中場馬英九、吳敦義與黃敏惠一起在全場歡呼中大進場，吳敦義授戰旗、前總統馬英九致贈交趾陶《勇馬》給「勇媽」黃敏惠，現場歡聲雷動，氣勢高昂，凍蒜聲不絕於耳。

馬英九盛讚黃敏惠於八八風災與中央一起治水，今年823淹水有人吹噓自己治水政績，但真正有功的是黃敏惠，他批「那個人割稻仔尾割得太超過了」。

蕭萬長肯定黃敏惠當市長時期，將嘉義市的知名度推上國際，執政成績名列前茅，清廉勤政愛民，認真打拼，但最近3年多嘉義市的發展變慢，稅收減少500多億，顯示嘉義市沒有吸引外來投資，所以要靠認真肯做的黃敏惠提出的「西部走廊的新都心」政策拚經濟。

黃敏惠說，「新都心」不是口號，有具體的策略，是「新舊齊發」，強化舊的、開發新的，文化、飲食、觀光購物產業要積極強化，健康運動、青年創業、新地標要開發，用這6個產業如6大金磚，創造商機，帶起嘉義經濟。

黃敏惠說，有人扯後腿，很難選，但擦乾眼淚，大家做伙打拚，她的政績禁得起考驗，政見一定實現。

吳伯雄推薦黃敏惠從政之路始終如一，嘉義人一定能判斷黃敏惠是嘉義市最佳領導人選，吳伯雄話鋒一轉，批政黨輪後台灣民主惡鬥令人憂心，本該超然的單位變成東廠，這次選舉不只是市長選舉，因為民進黨執政不力，一定集中選票投給國民黨。

國民黨內部隱憂是眷村票流失分散，黃復興黨部主委金恩慶喊話「集中選票，不要投別人，只投唯一黨提名的黃敏惠」，立委王育敏、蔣萬安推舉黃敏惠的教育、青年就業等政見優質。

(中時 )

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