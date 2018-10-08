平平安安！家有3貓個性不一 背後故事很溫馨

許丞綱家裡3隻俄羅斯藍貓，左起平平、Loki、安安，個性都不一樣。（許丞綱提供）

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許丞綱與他養的俄羅斯藍貓。（許丞綱提供）

家有3隻俄羅斯藍貓，個性不一樣。貓爸「Loki」個性酷、女兒「平平」可愛優雅、喜歡鑽紙箱，兒子「安安」調皮、好奇不怕生，可以任人家摸。發現了嗎？貓妹、貓弟名字合起來就是「平平安安」，背後的故事很溫馨。

貓主人許丞綱做的是美術設計，就讀高師大藝術研究所，現從事視覺藝術相關的工作，在旗津有工作室兼工廠，開發文創商品及裝置藝術，參加過很多藝術造型比賽，最大項就是Red bull皂飛車的海綿寶寶。

他說，前年家裡養了公貓「Loki」，後來朋友送給他們另一隻母貓，去年生下2對一公一母共4隻小貓，由於貓咪一下子大爆發，不得已只好把一對小貓送人，遺憾的是，母貓本來身體就不好，隔了一段時間竟因病過世。

家人不捨得2隻小貓痛失媽媽，整天悶悶不樂，也希望小貓可以活得健健康康，因此分別將一母、一公的小貓取名為「平平」、「安案」，現在平平長得溫柔、高雅，像極了媽媽，安安則是活潑、調皮，很有個性。

許丞綱透露，爸爸「Loki」因血統關係，本來就是一付酷酷、不可一世的樣子，看待其他事物都好像冷眼旁觀，有一回晚上逃到陽台外面，大家害怕牠逃走，牠卻事不關己的樣子，讓人好氣又好笑，最後有驚無險地將牠抱回。

俄羅斯藍貓跟其他的貓咪一樣，用雷射筆、逗貓棒，就可以玩得不亦樂乎。許丞綱認為，貓咪不像狗狗需要經常遛，只要能陪伴牠們，就是很貼心的寵物，尤其當貓咪發出「咕嚕咕嚕」聲音表示享受被摸，飼主會很有成就感。

(中時 )

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