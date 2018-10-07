鳳山客家後援會 4000人挺陳其邁

民進黨高雄市長參選人陳其邁7日出席鳳山暨客家後援會成立大會，現場有超過4000位支持者力挺。（陳其邁競選辦公室提供）

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陳其邁也特別針對現場客家鄉親表示，語言是族群的根，所以在校園教母語刻不容緩。（陳其邁競選辦公室提供）

民進黨高雄市長參選人陳其邁7日出席鳳山暨客家後援會成立大會，現場有超過4000位支持者力挺。陳其邁指出，衛武營藝術文化中心、鐵路地下化這2項重大建設，下周即將完工，他擔任市長後將加速鋪設綠園道、開闢捷運黃線，讓鳳山成為繁榮的新都心。

鳳山區後援會會長、立委許智傑表示，鳳山是高雄人口最多行政區，包括鐵路地下化、捷運黃線等重大交通建設將使鳳山更方便，他呼籲市民堅定支持陳其邁，將鳳山建設成進步、宜居的好地方。

陳其邁說，衛武營藝術文化中心13日將落成、鐵路地下化則將於14日通車，他當選市長後，會加速鳳山新車站、鐵路地下化後15公里綠廊道，帶給高雄全新都市風貌，也提供休閒活動新去處；更要加速捷運黃線，從亞洲新灣區經鳳山到鳥松，設立國民運動中心，全面提升鳳山生活機能。

陳其邁也特別針對現場客家鄉親表示，語言是族群的根，所以在校園教母語刻不容緩，尤其是客委會2016年調查，現僅4.9%民眾在家會和子女說客家話，代表客家文化存續面臨危機，為傳承客家文化，他不只要逐年增加客家事務委員會的預算，也將在校園推動沉浸式教學，打造友善客語學習環境。

(中時 )

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