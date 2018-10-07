高雄》爆料公社「模擬投票」出爐 高市長選誰居然一面倒！

國民黨高雄市長參選人韓國瑜(左)、民進黨參選人陳其邁(右)。(合成圖/中時資料照片)

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中時電子報
「爆料公社」舉辦的「高雄市長選舉模擬投票活動」，韓國瑜以77％得票率大贏陳其邁的13％。（翻攝自臉書「爆料公社」）

在網路具有高人氣的國民黨高雄市長參選人韓國瑜，近日民調支持率急起直追民進黨參選人陳其邁。臉書社團「爆料公社」今舉辦的「高雄市長選舉模擬投票活動」晚間結果終於出爐，韓國瑜居然以77％得票率大贏陳其邁的13％！

由「爆料公社」發起的高雄市長模擬投票直播，30分鐘內約3000多人參與投票，結果韓國瑜得票率77％、陳其邁13％、璩美鳳3％、不願表態者為7%。「爆料公社」表示，該模擬投票不具任何民調參考價值，唯一參考價值只有候選人網路聲量及社員真實聲音。未來若還想玩哪個縣市的市長選舉模擬投票，可提供意見。

對此投票結果，網友說：「我從10年前加工出口區的助理工程師沒做後，就離開高雄吃頭路了！大部分都是服務業，前一陣子小時候很愛吃的『小王子烘焙』都收了。錢難賺就算了，雞腿飯也90了，高雄怎麼了？！」、「今天直播突然停，我還以為是被民進黨河蟹。」、「北漂的我一定回去投韓一票。」、「我和我朋友都支持韓，我們是高雄人。」、「一直以為只有兩個人選。」、「水不流則腐，高雄、台南、屏東這3個地區，連續吃了20年綠色西瓜，吃不膩嗎？」、「好想看高雄變天。」

也有人投陳其邁，「我剛問我公婆，他們說寧願選陳也不要韓。」、「曾聽一個老人家說，他怎麼知道現在年輕人苦不苦，他支持現在的執政黨。」

至於未來想玩哪個縣市的市長選舉模擬投票，網友說：「台北辦一次好嗎？看第3名是誰，會不會退出政壇（期待他退出，哈哈😂）我好壞喔，哈哈😂」、「台南也該換檔了。」、「台南+1」、「超級無敵帥管理員，想要試試台中。」、「宜蘭來一下，看看民主聖地戰況如何。」、「新北 新北 新北」、「想看警察大戰光頭。」

(中時電子報)

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