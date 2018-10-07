金卡黛珊IG秀超辣香奈兒比基尼 370萬人點讚

金卡黛珊極愛搞怪，一向是媒體與網路追逐新聞的對象。圖為她參加紐約大都會博物館的一場晚會。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報

真人實境秀明星金卡黛珊(Kim Kardashian)今日在她的Instargram上，以她沙漏鐘型的身材秀出一款超辣的經典比基尼自拍照，隨即在網上引發大量的評論風暴。除了一天內有370萬人點讚之外，還有許多網友留言希望她要有羞恥心，「三個孩子的媽不應該這麼暴露」。

經常以搞怪與暴露引發網路議論風暴的真人秀明星與網路紅人金卡黛珊又有新作。她在擁有1.18億粉絲的Instagram上發布一張最近的自拍照，照片中她穿著一套法國名牌香奈兒(Chanel)於1996年所發表的比基尼，這套同時被稱為「乳頭基尼」(nipplekini)的泳裝上半身僅以比乳頭大的黑色圓型飾片遮住乳頭，其他部份都以細帶連結，黑色圓型飾片與下半身泳褲正中還有明顯的香奈兒標誌。

由於比基尼裝相當暴露，加上金卡黛珊火辣的沙漏鐘型身材，這張照片一天之內在Insagram上立即引來370萬名粉絲按讚，同時在網上爆發熱烈討論。

許多網友評論都集中在對她的行為進行道德批判。這些憤怒的網民認為，金卡黛珊做為妻子和三個孩子的母親，不應該以這種方式暴露自己。網民提醒她：「你是有孩子的人，應該感到羞恥！」「你的孩子以後會看到這些照片」而其中大多數評論都可以簡化為：「把衣服穿起來！」

另外有些人則開玩笑說，金卡黛珊的比基尼「穿錯尺寸了」，「這根本是小孩子的衣服」。

這不是金卡戴珊第一次在她的社交媒體上張貼她的名牌比基尼自拍，過去她也曾發布另一款「乳頭基尼」的自拍照，不過上次雖然更為暴露，引發的關注卻沒有這次來得多。

(中時電子報)

文章來源：Kim Kardashian risks it all in seriously tiny Chanel bikini and Paris Hilton loves it

梅蘭妮亞曾勸川普 少用手機推文 俄國「浮動核電廠」裝完燃料 力…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。