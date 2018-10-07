金卡黛珊IG秀超辣香奈兒比基尼 370萬人點讚

2018年10月07日 22:06 中時電子報 盧伯華

真人實境秀明星金卡黛珊(Kim Kardashian)今日在她的Instargram上，以她沙漏鐘型的身材秀出一款超辣的經典比基尼自拍照，隨即在網上引發大量的評論風暴。除了一天內有370萬人點讚之外，還有許多網友留言希望她要有羞恥心，「三個孩子的媽不應該這麼暴露」。

經常以搞怪與暴露引發網路議論風暴的真人秀明星與網路紅人金卡黛珊又有新作。她在擁有1.18億粉絲的Instagram上發布一張最近的自拍照，照片中她穿著一套法國名牌香奈兒(Chanel)於1996年所發表的比基尼，這套同時被稱為「乳頭基尼」(nipplekini)的泳裝上半身僅以比乳頭大的黑色圓型飾片遮住乳頭，其他部份都以細帶連結，黑色圓型飾片與下半身泳褲正中還有明顯的香奈兒標誌。

在 Instagram 查看這則貼文 Kim Kardashian West（@kimkardashian）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 5 日 上午 10:33 張貼

由於比基尼裝相當暴露，加上金卡黛珊火辣的沙漏鐘型身材，這張照片一天之內在Insagram上立即引來370萬名粉絲按讚，同時在網上爆發熱烈討論。

許多網友評論都集中在對她的行為進行道德批判。這些憤怒的網民認為，金卡黛珊做為妻子和三個孩子的母親，不應該以這種方式暴露自己。網民提醒她：「你是有孩子的人，應該感到羞恥！」「你的孩子以後會看到這些照片」而其中大多數評論都可以簡化為：「把衣服穿起來！」

另外有些人則開玩笑說，金卡黛珊的比基尼「穿錯尺寸了」，「這根本是小孩子的衣服」。

這不是金卡戴珊第一次在她的社交媒體上張貼她的名牌比基尼自拍，過去她也曾發布另一款「乳頭基尼」的自拍照，不過上次雖然更為暴露，引發的關注卻沒有這次來得多。

(中時電子報)