俄國「浮動核電廠」裝完燃料 力拚今年熱測試

2018年10月07日 22:07 中時電子報 江飛宇

俄羅斯已向第一座浮動核電廠的「羅曼索諾夫院士號」(Akademik Lomonosov)的兩座反應爐裝填核燃料，力拚在今年完成熱測試運轉。

世界核能新聞( WNN) 報導，「羅曼索諾夫院士號」是俄國國家核電公司Rosatom的運營子公司Rosenergoatom所建造，它是用來為遠東西伯利亞楚科奇自治區(Chukotsky)最北端城市佩韋克(Pevek)供電。

「羅曼索諾夫院士號」是世界第一個專門以城市供電用的船上核電廠，它的全長144公尺、全寬30公尺，排水量2萬1千噸。該電廠於聖彼得堡的波羅的海造船廠建造，於今年4月28日完成，並由拖船送離船塢，經過芬蘭灣、波羅的海、地中海、出直布羅陀海峽進大西洋轉北，再經過北海、挪威沿岸、進入北極圈的巴倫支海，在歷經4000多公里的拖行後，終於在5月17日抵達裝填燃料的地點莫曼斯克。

「羅曼索諾夫院士號」浮動核電廠。

浮動核電廠建設和營運主管維塔利．特魯特涅夫(Vitaly Trutnev)表示，到今年年底，電廠所有技術操作都完成。只要獲得俄羅斯核能監管機構的批准，兩座反應爐就可以在幾週內實際啟動。

「羅曼索諾夫院士號」配備兩座俄製RITM-200M壓水反應爐，每座反應爐的功率為50 百萬瓦(MWe)，這個功率並不算大，台電核一廠一號機是比較早期的反應爐，功率也是台灣核電廠裡最小的，有640百萬瓦。不過對於偏遠又人口稀少的佩韋克而言，這樣的發電能力已經相當足夠了，當地人口大約5千多人。

特魯特涅夫表示，現在已經正在開發第二代浮動核電廠，能夠具備有更大的發電能力，卻能將船隻的尺寸再減小，使電廠更容易部署。

(中時電子報)