6歲兒喊「保護全家人」沒他 鄧超哭了！孫儷補一刀

鄧超和孫儷育有一對兒女，常分享家庭趣事。（圖／翻攝自孫儷微博）

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中時電子報
等等畫軍隊保護家人，卻沒有鄧超的份。（圖／翻攝自微博）

大陸演員鄧超和孫儷結婚8年，育有6歲兒子等等和3歲女兒小花，常在網上分享家庭生活，昨（6日）鄧超PO出一段兒子畫畫的影片，等等畫出了一組軍隊，稱是要保護家人，但要保護的對象卻不包含爸爸，讓鄧超相當哀怨，沒想到，老婆事後還留言補了一刀，笑翻網友。

影片中，等等畫了3個穿鎧甲的侍衛，3人手中都拿著武器，一旁還有旗子、大砲等配備，而鄧超見了就問：「這是什麼軍隊」，得到兒子開心回答：「這是保護三人軍隊，保護媽媽、我、妹妹」，鄧超聽到沒有他，接著問「我呢？」沒想到，等等竟指著畫中大炮說：「你被用這個砲射出去了！」

影片／等等畫畫
孫儷留言再補鄧超一刀。（圖／翻攝自微博）

不但沒被兒子保護，還被大砲射出去，讓鄧超忍不住哀怨發文：「這個家怕是呆（待）不下去了！」並附上好幾個哭臉表情，但隨後他又自我安慰搶著留言「不管射多遠，我一定會回來的」、「射多遠你們都搶不到我的熱評」、「等等就是媽媽上輩子的情人」。

影片PO出後，老婆孫儷也被釣出留言，曬出一件長袖帽T，而衣服上的圖案正是等等所畫的圖案，孫儷笑稱：「這副有意義的畫，我把它做成了衣服，你要嗎？我也給你做一件。」再度於鄧超傷口撒鹽一次，大家紛紛調侃「果然，連衣服一開始都沒有超的份」、「家庭地位歸0」、「在家什麽地位心裡沒點數嗎」，讓網友看了全笑。

(中時電子報)

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