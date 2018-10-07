獨／盧廣仲奪視帝之路 最後PK竟是「他」

盧廣仲參加慶功宴。（蘇蔓攝）

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黃姵嘉(右)失落小莫沒得獎，莫子儀(左)安慰她。（石智中攝）
黃健瑋（右起）、李國毅。（石智中攝）

盧廣仲日前以《花甲男孩轉大人》囊括視帝、新進演員獎，是本屆金鐘獎最大贏家，金鐘評審戲劇類總召吳洛纓前晚表示，男主角及導演這2個獎項競爭最激烈。不具名評審今證實，部分評審在過程中有激烈爭辯，男主角獎項在第3輪時已剩《麻醉風暴2》李國毅和盧廣仲PK，評審以90和95打分數，9位評審中，若其中一個分數過半數即出線，前晚經過第4輪投票才產生出視帝。

論演技，莫子儀、黃健瑋實力有目共睹，李國毅也有支持者，李國毅、黃健瑋7日凌晨出席公廣集團慶功宴，悵然程度不輸莫子儀，對《麻醉2》入圍10項只中1項也覺得失落。與獎擦身而過，李國毅說：「沒有覺得可惜，本來金鐘就是額外的鼓勵，至少一起努力的人知道我們在做什麼，很平常心。」

黃健瑋在慶功宴上表示，頒獎後收到不少朋友的訊息，但都是「F」開頭，罵聲連連，他幽默說：「我做錯了是不是，一直被罵，可能好朋友有看我的作品，喜歡我的演出，對我有些期待。可能我還不夠努力，所以朋友們要鞭策我。」他坦言聽到是盧廣仲的那一刻有意外，「本來都以為是小莫，他心裡應該很失落」。他與《台北歌手》莫子儀相知相惜，2人前一晚電話暢談50分鐘，談到演戲19年來的成長與蛻變，是否有安慰莫子儀？黃健瑋笑說「他才該鼓勵我吧，他拿了編劇獎啊」。

對盧廣仲被說「爆冷」，一名評審表示，盧廣仲雖是第一次演戲，卻沒生澀感，且在大量資深演員、硬底子演員之間沒被埋沒，「他已經把角色內化，而且他拿視帝，更證明沒有配票，沒有給了哪個獎就不宜再拿什麼獎的考量」。

至於首度擔任導演的何潤東奪獎，一位評審認為，外界容易對半路出家的人先抱持質疑態度，如果從頭看到尾看完所有作品，就會知道為什麼，其實每個導演都很優秀，但何潤東的美式影集風格手法確實不一樣，且也許是第一次，他更沒包袱掏出所有，運用的手法是台灣少有的，反而呈現出不一樣感覺，應該就戲論戲、看完全部作品再討論。

(中時 )

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