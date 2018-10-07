丁團隊發表洗腦神曲 丁守中自嘲：好險我唱很少

2018年10月07日 22:26 中時電子報 綜合報導

丁守中辦公室 提供

台北市長選舉進入倒數，國民黨台北市長參選人丁守中今天公佈競選主題曲「台北的未來在手中」，主打琅琅上口的「洗腦嘻哈神曲」，歌詞不斷重複「台北的未來在你手中、台北的未來在丁守中」。不僅丁守中團隊年輕幹部紛紛入鏡，連前立委孫大千、立委王育敏、議員王鴻薇以及丁守中本人，也在裡面RAP上幾句。

目前擔任丁團隊新媒體宣傳負責人孫大千表示，這次競選歌曲從發想到製造是全權交給年輕團隊，激發更多年輕人的創意，展現年輕人對台北的想法，也讓年輕人有更多發表空間，希望獲得市民的喜愛。他也說，自己跟王鴻薇整整錄了兩個小時，唱到喉嚨都沙啞了，大家還嫌王鴻薇錄音唱歌好像在質詢一樣，太嚴肅了。王育敏及丁守中團隊新聞聯絡人陳柔縈則非常有天分，短短幾分鐘就錄完。

丁守中今天在愛台北生活館公布主題區及MV，全長2分41秒，他笑稱，感謝團隊發想出這麼時尚的音樂，很感謝團隊裡年輕人的努力。好險的是，他自己在MV裡面唱得很少，只講了一段話，還有和年輕人混唱在一起。媒體則追問丁守中有沒有打算Freestyle一段，丁守中則說，等選上就來一段！

丁團隊發言人楊植斗說，最近嘻哈文化逐漸再度受到重視，希望用嘻哈、rap等傳唱度高曲風讓大家琅琅上口，讓歌曲產生「洗腦」的效果。因為自己是雲林人，鼻音太重，所以不停被糾正唱腔太台，還被說在唱「港都夜雨」，要他注意這是首輕快的歌。後來不斷修正，跟著身體律動，唱著唱著就變得很輕鬆，「其他長輩們錄的比較辛苦」。

丁守中辦公室 提供

王育敏則表示，錄製當天正在立法院忙著質詢行政院長賴清德，結束質詢到場後都快收工了，所以只花短短10分鐘配唱，自己聽到成品也很開心，希望讓大家聽到有活力的「台北的未來在手中」。

(中時電子報)