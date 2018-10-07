馬英九挺丁批柯 點名公宅跳票大巨蛋延宕

2018年10月07日 22:28 中時電子報 綜合報導

選戰日趨白熱化，前總統馬英九積極在台北市輔選市長提名人丁守中與黨籍市議員參選人。他在助講時也批評台北市長柯文哲當選前說4年要蓋2萬戶公宅，最後只蓋了2千多戶，還是前市長郝龍斌任內所發包。近來幾次城市評比，台北市都很少拿到第一名，都非常讓人失望，未來不要說爭取國際排名領先，先爭取台灣第一名再說。

他也質疑，大巨蛋從前市長黃大洲時期就開始規畫，並在他任內發包，但柯文哲之前好像什麼東西都是弊案，導致大巨蛋停擺延宕，結果五大弊案打到最後也沒有了，只讓市民看到一堆像廢墟一樣的鋼筋，他每次經過，只要看到大巨蛋，就不禁嘆氣，「看了蠻難過的」。希望丁守中當選後，趕快把這些問題解決。

馬英九今早出席丁守中文山區後援會做了以上表示。不過丁馬兩人今天因為瘋狂趕場，丁守中上午出席市議員參選人鍾沛君競選總部成立大會時，未等馬英九到場就先行離去；隨後後援會也是同樣情形，造成兩人同台不同框。丁守中說，為配合議員造勢活動，行程已經爆滿，所以事先已得到馬英九的諒解。

丁守中也表示，12個行政區已開始全面造勢，再加上33名市議員參選人成立競選總部，與各種後援會陸續成立，就是國民黨的組織動員，另加上夜市、市場掃街，力拚基本盤回歸，爭取中間選票，政策也會全力加強對年輕人的行銷。

(中時電子報)