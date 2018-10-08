《時來運轉》運彩買3千中91萬！串關達人祕訣曝光

巨人隊陽岱鋼(左)和隊友練習外野守備。(截自日本雅虎體育)

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中時電子報
、林博泰／台灣運彩總經理
運彩買3千中91萬！串關達人祕訣曝光
台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

運彩「串關」是可以讓消費者把看好賽事的賠率得以連續相乘，把中獎獎金變大，擴大中獎獎金的一種投注方式，不限球種，不限玩法，只要看好就可以「串」，受到許多喜歡以小博大的消費者喜愛。

「串關」是擴大中獎獎金的一種投注方式。(台灣運彩提供)

8月底新竹市有家投注站的客戶，他因為同時看好6場賽事，就買了1張3,000元串6關的彩券，他買「西武獅 Vs.軟體銀行鷹不讓分第一局主勝賠率2.95倍」、「阪神虎 Vs.讀賣巨人不讓分第一局主勝賠率3.00倍」、「橫濱海灣之星 Vs.養樂多燕子讓分主勝賠率2.15倍」、「歐力士猛牛 Vs.羅德海洋不讓分第一局客勝賠率3.20倍」、「樂天金鷹 Vs.日本火腿鬥士讓分主勝賠率2.45倍」、「中日龍 Vs.廣島東洋鯉魚雙賠率2.05倍」。

日職3千元串6關，抱回91萬元。(台灣運彩提供)

比賽結果分別為「西武獅 Vs.軟體銀行鷹第一局0比2主勝」、「阪神虎 Vs.讀賣巨人第一局0比1主勝」、「橫濱海灣之星 Vs.養樂多燕子整場3比7主勝」、「歐力士猛牛 Vs.羅德海洋第一局1比0客勝」、「樂天金鷹 Vs.日本火腿鬥士整場2比4主勝」、「中日龍 Vs.廣島東洋鯉魚整場11比1雙」，所看好的6場賽事全數命中，抱回917,430元獎金(3,000元X2.95X3.00X2.15X3.20X2.45X2.05＝917,430元)。

串6關抱回91萬元彩票。(台灣運彩提供)

這位眼光精準的運彩「串關」達人，把看好的6場賽事全數串在一起，投注3,000元讓賠率連續相乘抱回91萬元獎金的投注眉角，提供大家參考。

(中時電子報)

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