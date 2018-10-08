律師說法》法院公廁上演四腳獸 無法可管？

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

台南法院公廁上演「4腳獸」戲碼！林姓已婚男子與未滿16歲女網友交往，前後發生7次性關係，其中一次竟跑到台南地院女廁辦事，台南高分院依與幼女性交罪判林某1年徒刑。

判決指出，28歲林姓男子97年8月間，在網路聊天室認識僅15歲的甲女，兩人常用電話聯絡，並成為男女朋友。法官查出，從97年9月20日到10月10日約20天內，林某與甲女共合意發生7次性關係，分別在林某、甲女住處、南市龍成飯店、台南地院女廁，另外3次在七股鹽山女廁。

●法律評析●●

男子與未滿１６歲的女子在法院公廁合意性交，雖得女子同意，但仍然觸犯刑法第227條第3項：「對於十四歲以上未滿十六歲之男女為性交者，處七年以下有期徒刑。」

而林姓男子已婚，若其配偶發現六個月內，可以依據刑法第２３９條通姦罪對兩人提出告訴，可處一年以下有期徒刑，其相姦者，亦同。

而社會秩序維護法只有針對公共場合放穢劇的部份，或者供他人得自由出入的場所裸體；而公廁門已經鎖起來，大家都進不來，所以無法該當。而廁所內傳出淫穢之聲，除非音量超越噪音的標準，否則無法處罰鍰。而民法排除氣音氣響臭氣等相關規定，若要禁止其再傳出，四腳獸又不一定又會再同一地點出沒。而且法院雖然在旁邊，但你為此遞狀，人都已經不曉得跑去哪了，那要怎麼抓？而兩人在公共廁所密閉獨間性交，因為門關起來看不到，所以與構成要件「意圖供人觀覽」不符，因為看到也只看到門底下有四隻腳，沒有辦法看到兩人脫光光、露出性器官的情況，所以自然不構成刑法第２３４條公然猥褻罪。公共場所之四腳獸行為，因此變成法律無法制裁的模糊地帶。

(中時電子報)

本文取材自《天秤座法律網》由此進

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