有戴套還中鏢！男子嘿咻完染性病 醫師揭關鍵原因

2018年10月08日 00:02 中時電子報 林郁庭

上、中圖：男子染淋病時，於內褲上沾染的不正常分泌物，非文中當事人所有。下圖：女子染淋病時，於護墊上沾染的不正常分泌物。（圖/鳳山李嘉文泌尿科診所院長 提供）

高雄一名30多歲男子尋歡，從事性交易前應召女先替他口交，準備辦事時男子才戴上保險套。不料一週後，男子因解尿疼痛，尿道還流出膿汁時急忙看診，才驚發現確診染淋病，而他也崩潰直呼：「怎麼會戴了保險套還中鏢？」鳳山李嘉文泌尿科診所院長表示，淋病菌可能存在患者口腔裡，可經由性行為口交傳染他人，若要預防，最好也要戴上口交套。

李嘉文說，一名30多歲男子日前就醫時表示，他小便時下體出現灼熱感，伴隨尿道還流出膿汁，最後他被確診染上淋病，男子才坦承說上週有進行性交易，但困惑:「都有戴套子，怎麼還會這樣？」

李嘉文解釋，淋病致病菌是奈瑟氏淋病雙球菌，可能存在於患者精液、陰道分泌物，藉由性行為傳染他人，特別的是該菌甚至可以存在口腔、喉嚨內，因此也可能藉口交感染。

李嘉文指，淋病是尿道感染的性病，男性感染淋病後，約2至7天會出現尿道流膿、解尿灼熱且疼痛等不適感；女性染淋病，也會引起尿道發炎或子宮頸炎，淋病即早治療可以痊癒，並且須攜伴治療。他建議，最好的預防方式是性愛時應全程戴保險套；如果還有口交，口交全程也要戴上口交套。

(中時電子報)