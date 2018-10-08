真的吃不得？味精主要成分番茄內也有 但3患者少攝取

真的吃不得？味精主要成分番茄內也有 但3患者少攝取。（圖/達志影像）

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中時電子報
味精真的吃不得嗎？食藥署破除味精迷思。（圖/翻攝自 食用玩家-食藥署 臉書）

現代人多半都很注重養生，一講到「味精」不少人第一印象都和不健康畫上等號，到底味精該吃還是不該吃呢？食藥署官方臉書製作一張簡易圖表，介紹味精的成份與讓人感覺吃完口渴的背後原因。

食藥署官方臉書PO文，提到現代人在外用餐，都會提醒老闆不要在餐點內加味精，一來講求無添加味精才健康；二來想避免吃完味精後，產生口渴、頭痛、頸部僵硬等現象。

不過，味精真的吃不得嗎？食藥署解釋，市售的味精主要有兩種生產方式，一種是以海藻萃取和麵粉水解，另一種是以澱粉和蜜糖為原料，以微生物發酵製成。味精的主要成分是麩胺酸鈉，也稱谷氨酸鈉或麩酸鈉（monosodium glutamate，簡稱MSG），具有特殊鮮味，例如番茄、乳酪或乳製品、蘑菇、玉米、青豆、肉類等許多天然的食物當中都含有這個成分。

食藥署表示，根據國內外專家的研究，即使在烹調時完全不加味精，一般人每天的正常飲食當中，還是會攝取到20克的麩胺酸鈉。在目前的相關實驗研究中，發現只有高劑量的麩胺酸鈉才會引起急性中毒，正常飲食消費量的味精，並不會對人體產生不良的影響。

不過，食藥署提醒，雖然不必擔心味精會影響健康，但因為味精當中含有13%鈉的成分，約為食鹽的三分之一，對於必須限鈉的高血壓、心臟病、肝腎臟等疾病患者，還是要在飲食當中特別減少使用味精和食鹽，以降低鈉的攝取。

(中時電子報)

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