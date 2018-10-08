中共海軍造艦支出驚人 航母編隊要花多少錢？

2018年10月08日 00:02 中時電子報 盧伯華

中共海軍進入大造艦時代，加速擴張。

近幾年中共海軍造艦速度突飛猛進，艦艇下水之快被大陸網民形容猶如「下餃子」，大陸海軍快速擴充更引起全球關注。不過，海軍大量造艦意味著大量的軍費支出，目前各型導彈驅逐艦每艘動輒數億（人民幣，下同），一造就是數十艘，光是各款驅逐艦總價已達千億以上。若再加上航母編隊，僅航母本身就達數百億，若加上艦載機與艦上武裝，就高達500億，兩個航母編隊就又是千億。中國大陸投入巨資玩這種燒大錢的工程，力爭快速強盛的企圖心確實不小。

多年來來中國大陸努力推動海軍遠洋化，大批軍艦建造完成迅速投入服役，正進入前所未有的巨艦建造時代。海軍原就是花錢最多的軍種，中國造艦數量大增，但物價也追著跑，技術研發與工程物料價格同時上漲情況下，艦艇建造成本更是水漲船高。

據《新浪軍事》報導，中國大陸現役主力艦艇，建造成本基本都以數億計算。目前量產規模最大的056型護衛艦，造價在6-7億之間，而此型護衛艦，大陸已建造數量超過50艘，總耗資接近300億。更為先進的054A型護衛艦，單價更高達15億，已連續建造30艘，總耗資接近600億。

報導說，隨著054AE型護衛艦出口版的推出，可以預見中共海軍不會繼續增添054A型護衛艦。但若要噸位更大的驅逐艦，造價就得直線上升。052C型驅逐艦的一座相控陣雷達，其價格就達到5億，整艦造價超過25億。而中國現役最強的052D型驅逐艦，則造價至少在35億以上。就這些錢，任何一艘戰艦拎出來，都不是一個小國家所能夠承受的。

至於由江南造船廠剛剛建造完成而尚未服役、讓大陸相當自豪的055型萬噸級驅逐艦，造價再次創造中國驅逐艦的新高。據保守估計，單艘055型驅逐艦造價超過60億。相比052D型驅逐艦，造價足足高出一艘052C型驅逐艦的花費。這些成本的增加並非在於噸位的增大，而在於055型驅逐艦集合了大陸最先進的造艦技術，直接將中國驅逐艦建造水平推向亞洲第一，並直逼世界第二，號稱是僅次於美國朱姆沃爾特(Zumwalt)級的驅逐艦。

此外，造價較為實惠的2萬噸級巨艦，如071型船塢登陸艦，其建造成本約在10億左右。這主要是因為071型船塢登陸艦功能相對單一，無需配備先進的武器系統。

報導指出，至於最貴的艦艇，當然非航空母艦莫屬。中國改造遼寧艦就耗資超過200億，而首艘國產航母建造成本也達到240億。其中，殲-15艦載機被央視曝光，單價高達4億。因此，若每艘航母配備24架殲-15艦載機，將還需耗資192億。算上相關人員培訓和其他航母裝備費用，一艘航母要編入戰鬥群，形成完整戰鬥力，至少需要500億，兩艘就需要1000億！後續航母戰鬥群的維護和運營開銷，則不計其數。無論如何，航母戰鬥群都是大國之間的昂貴玩物，小國連想都不敢想！

(中時電子報)