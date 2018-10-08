男大生缺錢上臉書找打工 寄出「這個」吃上詐欺官司

2018年10月08日 07:09 中時 胡欣男

刑事局八月曾在「斬手專案」大規模掃蕩，逮捕15名收簿手嫌犯，查扣約50本存摺、提款卡與近50萬贓款。（胡欣男翻攝）

21歲劉姓男大生暑假時缺錢找打工，上臉書「打工、兼職」社團找到自稱博奕公司的兼職，不需上班，只需提供存摺與提款卡讓賭客轉帳賭金，即可10天獲利1萬元。劉依照指示將存摺提款卡透過便利商店「交貨便」提供給對方。不料日前警方找上門搜索，指他涉嫌提供人頭帳戶供詐騙集團使用，訊後依詐欺罪送辦。

警政署165反詐騙諮詢專線提醒，詐騙集團亟需許多人頭帳戶，積極蒐集存摺、提款卡，供車手提領贓款，因此出現所謂「收簿手」的犯罪分工。收簿手最常在臉書「借錢」或「打工」社團張貼不實訊息，誘騙需錢孔急、思慮不周的民眾，誆稱只要提供帳戶，就能坐領乾薪，實則是讓不知情民眾陷於錯誤，成為詐欺共犯。

警方說，桃園市21劉姓男大生8月時上網找打工，在臉書社團發現有博奕公司稱只要提供存摺提款卡，供賭客轉帳賭金，就能每10天獲利1萬元。劉依照指示提供，半個月後接到台南市警方通知，指他存摺提款卡出現在詐欺集團車手家中，他趕緊臨櫃辦停卡。

劉姓男大生供稱，他辦停卡時，發現帳戶有筆7萬元不明匯款，擔心是犯罪贓款，便提領出來放在家中。北市警中山分局清查轄內ATM提款熱點，發現劉姓男大生在轄內某ATM提款畫面，循線拘捕他到案，搜索查扣存摺提款卡與7萬元贓款。

警方調查，劉姓男大生的帳戶，被「猜猜我是誰」詐騙集團利用，供南部受騙的退休公務員轉帳使用。他則喊冤稱，提供帳戶迄今根本沒收到約定的獲利款項，「我自己也被詐騙耶！」但警方告訴他，天下沒白吃午餐，無故提供帳戶就會被詐團利用成為共犯，訊後依詐欺罪送桃檢偵辦，並溯源追查幕後收簿手與詐騙集團。

(中時 )