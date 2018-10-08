唐綺陽星座：水星進天蠍！趁機說開內心話 問題好轉折

唐綺陽星座：水星進天蠍！趁機說開內心話 問題好轉折。（圖/翻攝自唐綺陽 YouTube）

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中時電子報
／綜合報導
10/08-10/14｜星座運勢週報｜唐綺陽（影/唐綺陽官方專屬頻道YouTube）

水星從天秤進入天蠍，注重雙方關係的公平與平衡，以及金錢方面的處理。婚姻間的「金錢虧欠、不夠尊重、溝通不良」的問題「持續發酵」，大家不怕醜的把內心話，或秘密、內幕說開來，在天蠍能量強勁的時刻，因為被踏到底限忍無可忍所以不需再忍，不如就實話實說、破罐破摔，說不定還會有奇蹟或轉機。

只是，在溝通過程中要注意多半會夾雜太多揣測、情緒與黑暗面，或覺得難以信賴，有被迫害妄想，這也是溝通時彼此要很有智慧的地方，有些信賴已變得薄弱，經不起說錯話、存心刺探的破壞，一旦如此，唯有破局了。

水、金天蠍的影響持續到年底，關注彼此金錢的公平性，也會討論性、性別等議題，觀摩富豪理財的相關資訊。金星逆行在天蠍，理財有狀況者，財務問題更顯困難，感受到銀根緊縮，金錢的規劃應多做準備。水、火90度入相位，容易因利益關係引發衝突。

重要星象：水星進天蠍，水、金天蠍的影響，金星逆行，水、火90度入相位

工作注意

獅子：聽取眾人意見，多找人商量，別一意孤行

天秤：勿叛逆，遇到長官的問題，請柔軟的抗拒

天蠍：面對又急又趕的工作，要避免偷懶拖延

魔羯：遇到積極主導的對象，責任可分給對方承擔

桃花注意↓

白羊：相處上別太老夫老妻，應製造一點情趣

巨蟹：告白或讓對方知道你心意，有推進的作用

處女：保有自我最迷人

水瓶：小心講話太直接，應三思而後行

財運注意↓

射手：應深入了解理財的運作模式與結構

雙魚：金主出現，資金進帳出現曙光

健康注意↓

金牛：要懂得安撫自己的情緒，當心焦慮暴食的後遺症

雙子：避免互相矛盾的養生方式

(中時電子報)

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道
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