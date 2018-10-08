屏東》年底選戰 三地門鄉議員車牧勒薩以轉戰鄉長

屏東縣三地門鄉議員車牧勒薩以將轉戰鄉長寶座。（潘建志攝）

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屏東縣三地門鄉議員車牧勒薩以年底選戰將轉戰鄉長寶座，他2年前參加縣議員補選順利當選，不過年底選舉考量三地門鄉議員選舉，因女性保障名額關係對女性參選人較有利，加上鄉長握有行政資源可以做更多事情，決定轉戰鄉長。

車牧曾任職15年的公務人員，從三地門鄉公所、屏東縣政府、台北縣政府、高雄市政府、原住民族委員會等地方到中央的單位都待過，曾任科長、專員、祕書等職務，公職歷練非常完整。

因關心原住民保留地禁伐等問題，他參加「原住民族林地補償行動聯盟」並擔任總指揮職位，利用下班、假日時間參與，和同志們一起努力後，終於讓立院三讀通過《原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例》，在過程中讓他成長，並學會更多政治談判與折衝。

不過他也因此體認很多改革必須進到體制內才更有力量，4年前因此返鄉參加選舉，不過在鄉長及縣議員選舉中都落敗，直到2年前參加議員補選才順利當選。他當選後勤於監督縣政，由於出身公務系統，對於行政上細節很了解，質詢時非常有邏輯也很專業。

不過因考量屏東縣山地原住民議員選舉，三地門鄉女性參選人因婦保關係較具優勢，因此決定轉戰鄉長。他提出的鄉長政見包括放寬原住民土地限制，增加土地利用發展觀光；加強產業，發展鄉內咖啡莊園；爭取原住民傳統領域返還等。

(中時 )

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