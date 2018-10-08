演戲27年第一次當金鐘評審　施易男重燃戲劇熱情

2018年10月08日 04:02 中時 林淑娟

施易男與其他金鐘獎評審自拍合影。（取材臉書）

施易男以金鐘獎評審身份走星光大道。（三立）

施易男、朱芷瑩都是本屆金鐘獎評審。（三立）

每年金鐘獎揭獎過後總是幾家歡樂幾家愁，當結果不如預期，評審常成了眾矢之的。10多歲就出道、演戲資歷27年，曾以《浪淘沙》入圍男主角獎的施易男，今年首度受邀擔任金鐘獎戲劇節目類評審，，他不諱言本來對戲劇已經有點消極，但這幾個月看了大量的參賽作品， 看完後能量變很多，知道一部哪邊好、哪邊不足，重新對戲劇燃起熱情！

施易男接到擔任金鐘獎評審邀請時覺得訝異，原本心想「為什麼要找我？是因為我老了嗎」，後來發現應該是評審也需要線上演員吧。首度擔任評審的他表示，每一個評審都各自喜歡的類型、拍攝手法和表演方式，他真正參與其中就知道過程非常公正，得獎結果是在「有共識的範圍內」，直到揭獎前一刻，他也不知道最後得獎者會是誰。

他過去幾個月本來就忙於音樂劇《天堂邊緣》排練，接下評審工作後，為了看完所有參賽作品，更是忙得分身乏術，粉絲常留言問他怎麼臉書很少發文，他因為必須保密什麼都不能講。他苦笑說，評審就是一件「錢少事多離家遠」的工作，這段期間，他每天都帶著電腦去咖啡廳、戴著耳機看作品做功課，總是坐到咖啡廳打烊，還跟老闆變成好朋友。

(中時 )