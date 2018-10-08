北台灣溫泉季開跑！大啖海鮮、日式風情都樂活

2018年10月08日 03:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序入秋，終於不再飆高溫！這時最好的休閒活動莫過於踏青出遊趣，吃暖暖的火鍋，好好泡湯！北台灣溫泉區由於交通便利、泉質優良、風光宜人，一向是國內外遊客最常造訪的旅遊景點，今年交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處再度結合新北投、陽明山、紗帽山、金山萬里、烏來、礁溪等北部六大溫泉區舉辦「2018-19台灣好湯-溫泉養生季‧湯遊北台灣」系列活動。

今年結合美食、泡湯、節慶的活動一籮筐！ 北台灣各溫泉區的溫泉季活動將於10月中旬陸續展開，「2018宜蘭不老溫泉季」10 月 13 日至 28 日在礁溪溫泉公園盛大舉行，有踩街、音樂Party、BBQ月光晚會等精彩活動；烏來溫泉區的「2018烏來好湯綠遊經」活動也將於10月13至21日舉行，邀請民眾到山城漫遊，遠離PM2.5。

烏來長青溫泉。（新北市觀光旅遊局提供）

緊接著11月1日至5日「2018台北溫泉季」於新北投捷運站旁七星街盛大登場，今年主題為名湯海灣宴-潑湯祈福祭り，除精彩豐富的多元展攤外，還有熱鬧非凡的兒童神轎踩街遊行、富含北投文化回憶的浴衣設計大賞及那卡西之星PK賽等，歡迎大家扶老攜幼、呼朋引伴一起來北台灣泡好泉、享美食，體驗一場有溫度的旅行。

礁溪溫泉是台灣唯一的平地溫泉，絕佳的水質，吸引絡繹不絕的遊客。（礁溪鄉公所提供）

10月7日湯遊北台灣於金山萬里溫泉區園遊會現場吸引許多愛泡湯的朋友，溫泉業者及在地美食攤位熱鬧滾滾，現場破盤特價泡湯券更是搶購一空，錯過的朋友別擔心，接下來湯遊北台灣系列活動將於11月辦理線上旅展，六大溫泉區數十家業者優惠商品任君挑選，還有網路活動送泡湯、住宿券等，享受經濟實惠的泡湯樂趣。

北台灣溫泉區各具特色，如充滿日式風情，搭捷運即可抵達的新北投溫泉區；依山傍海、泉質多樣，還可大啖海鮮的金山萬里溫泉區；位於蘭陽平原，溫泉蔬果豐富的礁溪溫泉區；泰雅聚落、芬多精最多的烏來溫泉區；以及地質景色壯觀、生態豐富的陽明山及紗帽山溫泉區，歡迎大家造訪及細細品味。

(中時電子報)