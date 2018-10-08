驚！外來種魚入侵台灣！威脅原生魚種生存

曲腰魚。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

電影《侏羅紀公園》名言，「生命會自己找到出路」！然面對瞬息萬變的世界，地球資源有限，很多動物、生態殊不知已在滅絕中！外來種曲腰魚、鯉魚、吳郭魚等憑藉其旺盛的生命力，分別在新北市坪林區北勢溪、石門區老梅溪出沒，嚴重破壞原生魚類的生存及棲地，為維護自然溪流生態，釣友垂釣時可協助一起清除。

早期宗教活動不當放生，導致鯉魚及吳郭魚適應新北市封溪護漁區段北勢溪及老梅溪溪流環境，成功繁衍並建立族群，甚至於生活在日月潭水域的曲腰魚(總統魚)也在坪林北勢溪出現，已嚴重威脅原生魚種之生存，並影響當地溪流生態。

鯉魚。（新北市農業局提供）

曲腰魚為肉食性、性情兇猛，成魚以捕食其他小型魚類及甲殼類為食，鯉魚及吳郭魚為雜食性，以水生昆蟲、植物、螺、蜆、蝦等為食。因此依據漁業法公告坪林區(北勢溪-每年1至12月自合歡營地起往上游至思源橋止)及魚堀溪(每年1至12月自大林橋起往上游至碧湖橋止)，石門區(老梅溪-每年7至12月大溪墘以下)封溪護漁區段開放垂釣，歡迎民眾在開放垂釣區段釣獲外來種曲腰魚、鯉魚、吳郭魚等不論大小歡迎攜回，共同保護漁業資源。

農業局呼籲，為防止民眾在未開放溪流非法垂釣、濫捕、放流等行為，市府設有檢舉獎金，民眾如有發現前述違法情形，可提供影像，並向當地警察機關、區公所或農業局檢舉，經查證屬實並裁罰確定者，每件發給新臺幣2,000元獎金。

石門區開放垂釣區段。（新北市農業局提供）

本市境內共計有13區、59條溪流實施封溪護漁，相關資訊已公布於新北市農業局網站，點選「認識我們-重要政策-封溪護漁」），歡迎民眾上網查詢，或於上班日洽詢農業局林務科，電話：（02）2960-3456分機3112蘇小姐，或洽詢當地區公所。

(中時電子報)

新北市農業局

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