數位資訊包圍！「隨身指南」探現代人的文化認同

2018年10月08日 04:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

數位時代，監視器無所不在，在我們上網的時刻，同時資訊也可能被洩漏！現代人的生活被科技與數位資訊包圍，在現實與虛擬的轉換之間，個人的身分認同會產生哪些可能呢？洛杉磯台灣書院最新展覽「隨身指南：王博彥和Kio Griffith的對話」將於10月12日晚間盛大開幕，藉藝術創作探討當代社會的快速流動與變遷，以及跨文化脈絡中人們對身分認同的無限想像。展期自10月12日至2019年1月4日。

王博彥為今年洛杉磯18街藝術中心的駐村藝術家，將帶來「六則日誌」(Six Excerpts from a Journal)、「橫渡」(Crossing)、「一件編造的個人檔案」(A Fabricated Personal Archive)及「地鐵迷蹤」(Route of Obsession)等動態影像裝置；Kio Griffith的參展作品「improvideo logue #88」則為結合影像及物件裝置的創作。

王博彥擅長在作品中置入個人經驗，帶出人類集體的歷史記憶，並透過作品呈現的特殊環境氛圍，引發觀者獨特的情緒與想像。王博彥表示，科技與資訊已然形塑個體的認同與移動方式，這個展覽正是對此文明現象的深刻反思。

Kio Griffith同時為展覽策展人及參展藝術家，他表示「隨身指南」可稱作一本導引現代人感官與心智的虛擬導覽手冊。在變化快速的21世紀，人類的經驗與記憶都被記錄於數位檔案中。這些虛擬資訊經過多次轉寫及改編，真實性值得懷疑，但影響力卻無遠弗屆，而這也是此展所欲探討的重要議題。

「隨身指南」的兩位參展藝術家都具備跨文化的生命經驗，王博彥定期往返於台北及紐約，而Kio Griffith則常往來日本及洛杉磯兩地；兩人均具有雙語、雙重文化的感知能力, 兩人此次的展出將透過視覺、聽覺、符號及語言等元素構成的創作，探索不同場域彼此調和及溝通的方式。

(中時電子報)