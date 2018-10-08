虛擬感知漸侵蝕！「Y世代：人造知覺」展探未來

2018年10月08日 04:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

未來，一直變，一直變！真實與虛擬間，我們還能感受到所謂的知覺嗎？看似章魚的電線伸出腳，彷彿要「一手掌握」我們的一切！殊不知在監視器、網路無遠弗屆的現在，我們的隱私已無所遁形！

台北當代藝術館自10月6日起至12月2日於MOCA Studio展出「Y世代：人造知覺─詹嘉華個展」，詹嘉華曾獲「第七屆法國安亙湖國際數位藝術節-視覺藝術類」首獎，為近年活躍於國內外的新媒體藝術家，本次共計展出8件(組)運用電子與數位媒材的科技作品，其中6組為今年首度發表的全新創作。

《公民擠壓》系列。（文化部提供）

展名中的「Y世代」意指1981-2000年左右出生的人們，特徵是年幼時數位科技不普及，成年後週邊卻充斥著數位化與訊息化的生活環境。身處於這個時代中的藝術家詹嘉華，深感現代人真實身體感知，被虛擬感知逐漸侵蝕的狀態。

詹嘉華於是以邁倫．克魯格(Myron W. Krueger) 所提出的「人造現實」(Artificial reality) 為概念，推出這次個展《Y世代：人造知覺》，探討人造虛擬物所構成的感知及真實性，發出「這樣的感知是否可以像虛擬世界般被快速刪除？」的提問，試圖釐清真實的身體感知與虛擬的人造知覺之間的界線。

詹嘉華長期著重於科技媒體與身體感的關注，將身體因時間推移而更新的樣貌狀態，透過科技媒體轉介於作品之中。進入展場的第一件作品《虛擬角色：藝術家 詹》，透過LINE平台上創造的虛擬角色與民眾實際對話互動，帶出虛擬世界中「身分」之議題。

《虛擬角色_藝術家 詹》。（當代館提供）

在展間廊道迎面而來的簾幕上，投射的是觀者身體移動的即時影像作品《身體構圖II》，也是自2012年開始於世界各地紀錄的身體互動資料庫，企圖重現人與自我和空間環境的關係；《訊息》L系列，則將網路訊息實體化為燈光與聲音裝置，討論人類行為受網路訊息控制的現況；《公民擠壓》系列作品則將社會運動中人們抗爭的身體姿勢，以3D列印成一尊尊螢光模型，紀錄人們在暗黑的社會抗爭中發出的一絲光芒。

展出藝術家詹嘉華、當代館館長潘小雪、曹筱玥教授、賴惠如副教授及貴賓合影。（當代館提供）

「Y世代：人造知覺－詹嘉華個展」

時間：2018/10/06（六）— 12/02（日）

場地：台北當代藝術館實驗展場MOCA Studio

(中時電子報)