10月8日三大報頭條要聞

2018年10月08日 07:01 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●《屠殺》原作者葛特曼（Ethan Gutmann）來台指控台北市長柯文哲疑涉入大陸活摘器官，並稱柯是「Liar」(騙子)，攪亂北市選情。不過根據《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，柯文哲經《屠殺》事件洗禮後，支持度不降反升，以41.6％領先國民黨丁守中27.2％，民進黨姚文智仍以15.2％落居為第3。

●選前釋利多！國際油價飆漲，即使經濟部祭出油價平穩機制，國內油價仍連5漲、2個多月來每公升上漲1.5元，本周原應再漲0.5元，不過中油昨宣布，以95無鉛汽油每公升31.5元為天花板，凍漲油價至年底；台塑石化也將配合辦理。

●年底縣市長選舉逼近，陳水扁選在此時頻頻挑戰中監底線，釋出不惜被抓走也要站台的訊息，就是看準在選前敏感時期，綠營選情不佳，不敢動他，藉此跨出紅線「賭一把」，讓保外就醫的他未來不只可以趴趴走，還能投入政治活動，重振扁系雄風。

●中選會昨公布，反同團體提出的「同婚專法公投」確認通過成案門檻，另由紀政發起的「東奧正名公投」最快今公布查對結果。中選會預計明(9)日召開委員會，審議「反深奧」、「反核食」、「反同3公投」及「東奧正名」等6案公投案是否成案。

◎旺報

●大陸「十一長假」步入尾聲之際，中國人民銀行（大陸央行）7日宣布，為進一步支持實體經濟發展，從10月15日起再實施「定向降準」，調降大型商銀、股份制商銀、外資銀行等金融機構的人民幣存款準備率1個百分點，且當日到期中期借貸便利（MLF）不再續做，預計釋出市場資金約7500億元（人民幣，下同），這次除了是今年人行第4度降準，更被視為官方穩定經濟的強烈訊號。

●大陸首個大型頁岩氣田－－涪陵頁岩氣田，6日累計產氣突破200億立方公尺，每天產氣量可滿足3200萬戶家庭用氣，為大陸中東部地區天然氣市場供應提供了有力保障，大陸頁岩氣也加速邁進到大規模商業化發展階段。

●清宮劇在兩岸持續延燒，今年熱播的《延禧攻略》更在宮廷文物美學細節考究上著力，讓宮廷具有了不一樣的藝術視野；但也有一些小細節出包，好比祝賀乾隆壽誕，高貴妃獻上太監樂團所演奏帕海貝爾〈卡農〉祝壽，卻被音樂學者點出樂器錯置穿越時空，19世紀才改良的小提琴琴托、大提琴尾針加上現代長笛與薩克斯風，全都出現在1741年的紫禁城，令樂迷不禁大喊：「劇務你累了嗎？」

●亞太貨幣對美元啟動新一輪貶值走勢，瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯分析師陳得能表示，由於未來3至6個月出現中等個位數下跌的可能性較高，仍建議投資者對亞太貨幣部位避險（對沖），尤其是經常帳逆差貨幣，但不包括日圓，在全球金融市場不確定性進一步上升的情況下，日圓在短期內將保持穩定甚至走強。

◎工商時報

●中國人民銀行昨（7）日宣布下調人民幣存準率1個百分點，共釋放資金1.2兆元人民幣（下同），其中4,500億元用於置換即將到期的中期借貸便利（MLF），另外再向市場釋放資金7,500億元。此次降準自10月15日起生效。人行昨強調，貨幣政策仍維持穩健中性，降準不會對人民幣形成貶值壓力。

●國安基金原定本周四（11日）召開例會，基於國際市場近期波動大，國安基金7日傍晚發布新聞稿，除信心喊話指台股有基本面優勢，更釋出國安基金必要時會提前召開臨時委員會議決定是否進場護盤的訊息。據悉，國安基金的5千億元護盤子彈已蓄勢待發。

●雖然金價自4月來跌跌不休，不過受到金價跌至低點、吸引全球央行吸納，加上金礦業近來傳出合併交易聲音，都被專家視為金價底部已浮現的重大訊號。

●大選前，賴揆宣布可評估有條件不建深澳電廠的震撼彈！而據台電評估，深澳電廠若不建，少掉120萬瓩電力，擬延役興達燃氣機組，採南電北送「過渡」，彌補電力缺口。而倘若第三接收站不蓋，民國114年非核家園目標年時，備轉容量率不到7％，調度恐捉襟見肘，將出現供電缺口。

(中時電子報)