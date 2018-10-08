中南部日夜溫差10度！周四起北部低溫19度

氣象局對新北、基隆、宜蘭發大雨特報(圖/中央氣象局)

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中時電子報

中央氣象局表示，東北風影響，今天各地早晚天氣稍涼，特別是中南部地區須注意日夜溫差大，可達10度左右，南來北往或早出晚歸的民眾記得添加衣物！預測各地低溫約在22至24度；白天各地高溫28至32度，西半部高溫均可達30度以上。

中南部地區日夜溫差大，可達１０度左右(圖/中央氣象局)

氣象局指出，未來一周受東北風影響，各地天氣普遍轉涼，周三東北風增強，北部低溫約20度、北部空曠地區更可能只有18、19度。

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今基隆北海岸、宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，氣象局凌晨對新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報。北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，請攜帶雨具以備不時之需，其他地區大多為晴到多雲，至於中南部山區則是午後局部雷陣雨的天氣型態。

氣象局表示，明起東北風稍減弱，降雨區緩，但迎風面北部及東半部仍有局部短暫雨，其他地區大多為晴到多雲，午後中南部山區及南部近山區的平地可能有局部短暫雷陣雨。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊：今天持續受東北風影響，中部以南在清晨及夜間仍因風速較弱易有污染物累積，午後光化反應易使臭氧濃度升高。中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)

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