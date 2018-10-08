NBA》出神入化！柯瑞背對籃框投三分球

勇士隊後衛柯瑞。（美聯社資料照）

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中時電子報

勇士隊控衛柯瑞(Stephen Curry)的三分神射已經出神入化，他一次熱身時站在中場背對籃框，單手把球往後一拋，居然就直接「投」進籃框了，這記應該可以算五分球了吧？

明星前鋒洛夫(Kevin Love)曾在《運動科學》節目上試投從後場底線出手的超遠三分球，他投到快要放棄時終於在第100次出手投進。柯瑞這球一般人少說也要幾十次嘗試才有機會成功。

勇士總教練科爾(Steve Kerr)就站在旁邊，他一開始還沒留心，後來他發現柯瑞居然投進了，不敢置信地快步離開。美媒Bleacher Report讚嘆：「有什麼球是他投不進的嗎？」

不過柯瑞也不是沒有糗過，去年明星賽為了紀念癌症去世的體育記者賽格(Craig Sager)，柯瑞應邀表演中場投籃，若投進就能將善款增加到50萬美元。柯瑞誇口說3球就能進，結果他怎麼投都投不進，場面有點尷尬。後來是「俠客」歐尼爾(Shaquille O’Neal)進場解圍，最後他們還是籌到了50萬美元善款。

(中時電子報)

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