東北風來襲！ 國慶日起探18度 一張圖秒懂一周天氣

2018年10月08日 07:33 中時電子報 戴安瑋

中央氣象局臉書po圖，讓民眾秒懂未來一周天氣情形。翻攝中央氣象局臉書

後天就是國慶日，中央氣象局預測，未來一周是東北風的天氣型態，第一波持續至明（9）日稍減弱，第二波則是周三國慶日至周六（13日）。國慶日當天東北風增強，水氣偏多，北部夜晚及清晨低溫約在20度左右，北部沿海空曠地區可降至18至19度。

今天（8日）是24節氣的「寒露」，北部濕涼，中央氣象局今對新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」；各地早晚天氣稍涼，中南部地區須注意日夜溫差大，可達10度左右，明（周二）東北風將稍減弱，降雨情形也會稍緩和，但迎風面北部及東半部仍有局部短暫雨，其他地區大多為晴到多雲。

氣象局表示，後天、國慶日起東北風再度增強（比前一波稍強），北部及東北部氣溫又稍下降，周四至周六由於東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，北部地區夜晚及清晨低溫約在20度，北部沿海空曠地區可降至18至19度；其他地區則為多雲到晴，中南部應注意日夜溫差較大，周日東北風又稍減弱。下周一（15日）至下周三（17日）仍是一波波東北風影響全台。

氣象達人彭啟明在臉書上表示，未來七到十天，台灣維持東北風天氣類型，早晚氣溫變化大，要注意穿著的變化。

(中時電子報)