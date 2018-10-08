高雄》民進黨怎會玩成五五波？ 網友四字總結

有網友認為韓國瑜很強，沒錢沒人沒資源還能在高雄從落後30%追到五五波，讓民進黨從躺著選到跳著選。(圖／本報資料照)

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中時電子報
/整理報導

年底縣市長選戰將屆，高雄市的選戰越發激烈，更讓外界關注國民黨高雄市長候選人韓國瑜能否成功翻盤，終結民進黨在高雄的長期執政。但就有網友好奇民進黨怎會一手好牌變到現在連台中高雄選情都有危機，就有網友網回應因為民進黨「自尋死路」，當初如果沒和台北市長柯文哲分手，集中一切資源抹黑柯文哲，怎會到現在這種田地？真是不做死就不會死！

有網友就在批踢踢發文詢問，國民黨久攻不下的高雄，現在要被一個賣菜的光頭給攻破了。是韓國瑜太強了？還是陳其邁太爛了？為什麼高雄能玩成這樣，台南跟桃園玩不起來？

網友紛紛回應，「四個字，自尋死路」、「愛打柯的下場，明明2014有範本給你看了」、「民進黨輕敵阿一開始把所有資源都放在台北打柯，無視高雄人」、「中央作事作死，抹黑柯文哲作死，以上」、「看看2014的kmt怎樣的下場，歷史就是不斷的重演」，也有網友認為「韓國瑜太強！沒錢沒人沒資源還能從落後30%追到五五波」、「其實就算柯綠不分手，韓國瑜機會還是有，只是沒這麼大」、「北農跟天坑」，但也有網友認為「沒開票前一切都是自HIGH，高雄還是個掏出黨證就贏的地方，不信嗎? 等開票就知縣市不要合併，還有機會再看到一次無情的城市。縣市合併後，根本不可能贏的，只能說偉哉馬英九」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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