女大生誤信他是非洲富酋長 獻身後酋長夫人夢碎

2018年10月08日 08:21 中時電子報 張國欽

中國大陸浙江一名女大生在網上抱怨文引起關注，原來她日前被老師指派擔任某非洲留學生的學伴，因對方一直吹噓自己是酋長後裔，家有金礦，以及龐大家產供他揮霍，於是被其真誠感動、產生情愫，沒想到獻上第一次後，卻被已讀不回，不禁悲從中來說「畢業之前交一個異國男友，想想都覺得浪漫，這種事本值得我終身難忘的，回頭再想想，當時我真是一個傻蛋......」。

據《英國廣播公司》報導，中國大陸近來大舉資助非洲留學生，提供華麗宿舍、學雜費全免等生活補助，還在招生資訊上寫著「美麗的學伴」等語。

「酋長夫人」沒當成的這名浙江女大生透露，自己受到老師的請託擔任某位非洲留學生的學伴，承諾可抵學分，沒想到對方開頭就要求學習「你很漂亮」這句話，因為長時間被對方練習對她說，時間久了，雖然對方長得不怎麼樣，卻被他的誠懇，加上又強調是酋長後裔，25歲得回鄉接下重任，希望女大生可以嫁給他當酋長夫人，一起遊山玩水。

女大生意亂情迷之下，將自己的第一次獻給對方，沒想到，對方得手後卻已讀不回、自此人間消失，經老師詢問，對方竟以她「愛拗請客」為由，要求換學伴，這才驚覺自己被騙了，後來校方要她不要把事情鬧大，女大生只好在網路上發文抱怨。

(中時電子報)