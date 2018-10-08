MLB》釀酒人橫掃洛磯 晉級國聯冠軍賽

2018年10月08日 08:36 中時電子報 盧品青

釀酒人8日在客場關門成功，在分區系列賽以3連勝橫掃洛磯，晉級國聯冠軍戰！倒楣的洛磯還出現投手犯規失分以及暴投失分，加上釀酒人全場12安3轟，洛磯想不輸球都難。終場釀酒人以6-0大獲全勝。

6局上，落後兩分的洛磯換上中繼投手歐柏格(Scott Oberg)，他奮戰到兩人出局，二三壘有人。此時釀酒人派出代打，洛磯讓歐柏格繼續投。歐柏格把球從手套裡拿出來，但沒抓好球，居然讓球掉在地上，被主審逮了投手犯規。釀酒人三壘跑者回來得分，二壘跑者推進到三壘。

歐柏格接著又出現暴投，球從捕手胯下鑽過去，歐柏格飛身滑本壘補位也來不及了，就這樣痛失兩分。代打的葛蘭德生(Curtis Granderson)遭三振，如果歐柏格在掉球之前把他三振，也就不會失這兩分了。

9局上，洛磯換上國聯救援王韋德戴維斯(Wade Davis)，卻被釀酒人阿西亞(Orlando Arcia)、布洛斯頓(Keon Broxton)轟出背靠背的陽春炮，將比數差距擴大到6-0。韋德戴維斯沒有解決半個人就退場，由於分母(投球局數)為0，他的自責分率成為問號。

最後半局，鬥志全消的洛磯反攻無力，垂死掙扎之後以再見飛球結束他們今年的季後賽之旅。釀酒人在季末爭霸、加賽一路奏凱，自上月23日至今已寫下11連勝。

(中時電子報)