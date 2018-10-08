地熱發電 台電綠島開鑽第二井 11月公布結果

2018年10月08日 08:52 中時 邱琮皓

在太陽光電、風力發電之後，地熱發電也將是台灣綠能的發展重點，台電在綠島鑽探的第一口地熱井，情況不如預期，排定本週將準備開鑽第二口井，預計1個月後、也就是大約在11月就會知道開挖的結果。

台電再生能源處長陳一成解釋，第一口地熱井探鑽過覆蓋曾後，發現「內部的溫度沒有預期高、水也沒有預期多」，據現場收集到的地熱產能及斷層相關資訊，判斷應該是這條斷層年代較久遠，有堵塞、錯位等現象。

陳一成指出，一個地熱電廠會有兩口地熱井，由於近日天氣狀況不佳，在颱風遠離之後，最快本周就會準備開鑽，「目前鑽機已經在旁邊待命」，預估要費時1個月、向下鑽探約500至600公尺，就可以看出端倪，「大概那時候就可以看到溫度變化，是不是有達到溫泉規模」。

探鑽地熱井像是「開獎」，陳一成坦言，沒有開鑽就看不到、摸不到，沒有辦法從地表上預測底下構造，對於岩盤的結構都是靠蒐集到的資料來假想的，所以要實際開挖才能了解，但第二口地熱井較接近朝日溫泉，「地表上是有東西（溫泉）的」，所以期待地底下也有一定的滾泉足以作為地熱發電之用。

由於綠島屬於火山島，不僅台電，國際綠能團隊也對綠島的地熱發電深具信心，陳一成表示，在綠島的地熱探鑽、研究都還沒有結束，包括岩盤內是否會有海水滲入等隱憂，都必須要等到探鑽到一定程度才會明朗。

至於台電與中油合作，在宜蘭縣大同鄉仁澤地區進行的地熱探勘，陳一成表示，由中油主導前面的鑽點，目前正在進行水保工程，本月份就可以裝鑽井臂準備鑽探工程。

(中時 )