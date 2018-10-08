酒駕罰不怕？他提出這招嚴懲肇事者 反遭網友打臉

新北市林姓男子5日深夜酒駕，先後撞擊3輛機車，其中一名騎士傷重死亡。（資料照片/警方提供）

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中時電子報

連日來發生多起酒駕肇事致人於死案件，有人2萬元交保，也有人10萬元交保，似乎罰不怕。對此，有網友在ptt上發文建議，將死者遺像鑲在肇事者家中客廳牆壁上，讓肇事者每天想到自己毀了這個人，形成心理壓力，並問大家這招是否對預防酒駕更有幫助呢?引起網友熱議，有網友說，「沒用」，也有網友說，「鞭刑還有點用」。

這個月5日，新北市一名44歲林姓設計師酒駕撞倒3名騎士，其中一名是23歲台大土木工程系林姓研究生顱內出血，於6日下午傷重不治，肇事的林姓設計師酒測值高達0.7毫克，被移送，檢察官諭令10萬元交保；蘇姓製茶師6日凌晨騎車買宵夜，遭酒駕又逆向的涂姓男子迎面撞上，送醫不治，肇事的涂姓男子酒測值高達0.57毫克，依酒駕致死罪送辦後，2萬元交保候傳。

有網友認為這些酒駕肇事者似乎罰不怕，在ptt上發文表示，「昨天又有一個酒駕撞死人的10萬交保回家了，本肥宅突然想到，既然判決確定前只能放回家，如果立法強制酒駕撞死人的肇事者，將死者遺像鑲在家中客體的牆壁上，無法取下，讓肇事者每天想到自己毀了牆上這個人，國家不關你，但是用這招每天對你施加心理壓力，能不能對預防酒駕更有幫助呢？有沒有八卦？」引起網友熱議。

有網友氣的說，「酒駕當場格斃最好，罰根本沒用」、「鬼島政治人物都在酒駕了」、「沒用」還有網友說，「會在乎自己傷害別人的人，一開始就不會酒駕吧」、「然後開庭時，這個跟抄心經一樣，被視為有悔意，可教化的表現」、「沒良心的人掛滿整面牆也不會長良心」、「掛滿遺像可以判更輕,那我願意」。

另有網友建議，「如立法強制車子裝上有酒味就無法發動的設計」、「鞭刑還有點用」。

(中時電子報)

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文章來源：ptt

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