誰的戰爭與和平？ 楊佈新給下一代的備忘錄

2018年10月08日 08:54 中時 游昇俯

早期拍攝廣告、MV，亦曾執導偶像劇《愛情白皮書》、《戀香》的導演楊佈新，10月底將推出他耗時六年拍攝，以我國空軍史上最神秘的偵察部隊「黑貓中隊」為對象的首部紀錄片《疾風魅影─黑貓中隊》。他說，希望這是給下一代的備忘錄，期盼台灣跳出戰爭的輪迴，也能知道和平得之不易。

習稱「黑貓中隊」的空軍第35中隊，是冷戰時期我國配合美國中央情報局（CIA）深入中國大陸領空，執行夜間高空偵察任務的部隊。當時由美方提供洛克希德U-2偵察機，我方提供飛行員，以桃園空軍基地作為後勤基地，展開偵蒐行動。

楊佈新出生於1961年，童年是在美式戰爭影集及牯嶺街報刊的最新航空發展報導陪伴下成長。他從小喜歡剪貼飛機圖片、玩模型，並練習諦聽猜測高空飛過的飛機機型，心裡懷著成為飛行員的小小夢想。

但直到成為50歲的中年大叔，六年前楊佈新看到沈麗文所寫的《黑貓中隊：七萬呎飛行紀事》，才重新喚起他的飛行夢，啟動了拍片的想法。

楊佈新出生那年，正好是首架U-2偵察機進駐台灣，但接觸黑貓中隊隊員的生命故事，卻讓他看到歷史的弔詭。

黑貓中隊隊員成長於對日抗戰，當初夢想成為飛行員，本是要保衛中國大陸的領空，未料國共內戰，變成保衛台灣的領空；楊佈新說，兩岸的軍人可能在幼校時還是同學，卻因為戰爭得在空中兵戎相見，在冷戰民主、共產陣營對抗下，打一場代理美、蘇強權的戰爭。

因當年蔣介石一心想反攻大陸，以為可以透過黑貓中隊與CIA合作，獲得美國的支持，年輕飛行員的夢想因此成為國家換取美援重要的手段，無奈最後換來的卻是中美共同防禦條約中止、台美斷交。

楊佈新童年的美式英雄主義因此幻滅，代之而起的是對歷史深沉的荒謬感。他認為，兩岸對抗大半個世紀，而今美中貿易戰再起，台灣似乎從未擺脫強權角力下犧牲的命運輪迴，但相反的，兩岸雖未真正和解，國人對戰爭卻已選擇了遺忘。

因此他想做一部反戰的紀錄片，期盼下一代能跳出戰爭的輪迴，也能知道和平並非理所當然。

(中時 )