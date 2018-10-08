第一次按摩被按到「該邊」 女大生覺遭猥褻怒提告

2018年10月08日 08:58 中時電子報 張國欽

台北市一名女大生去年6月間，為了完成按摩初體驗的樂趣，找到一家西門町的養生會館，指定由洪姓男按摩師為她服務，因不時有色按摩師趁機對女客人揩油新聞，為了保護自己，還隨身攜帶一隻錄音筆前往，當洪姓按摩師按到她「該邊」時，女大生不知是忘情，還是突然受到驚嚇，脫口叫了一聲「喔」，認為遭意圖摸她下體，因而怒告洪男強制猥褻，但台北地檢署調查後認為，只憑女大生錄音筆錄到一聲「喔」，無法證明按摩師涉猥褻，因此將洪男不起訴。

女大生當天趴在按摩床，洪姓按摩師很有禮貌將一條毛巾蓋在她的屁屁上面，然後閉上眼睛享受著按摩所帶來舒壓的感受，但按摩師卻將她的褲子脫到膝蓋的上方，她有點被嚇到，不久又發現按摩的雙手，往大腿內側滑動，幾乎就要碰觸到她的私處，因為是第一次、不知道這樣算不算是正常的服務，女大生嚇得驚叫一聲「喔」，事後覺不對勁，拿出錄音檔對這名洪姓按摩師提告強制猥褻。

據《蘋果》報導，洪男到案喊冤表示，女大生若是不相信男按摩師，大可選擇女按摩師服務，按摩過程中絕無侵犯女大生的隱私部位，不知為何對方要提告。

北檢審理時認為，女大生女學生只提供一個錄音檔，且不知是被按到痛處、穴道、或是受到驚嚇，才會發出「喔」的聲音，因而認定按摩師罪證不足不起訴。

(中時電子報)