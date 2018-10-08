「寒露」將至涼颼颼！種植秋菊美觀也環保

秋季為菊科類植物開花季節。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

秋意濃！這幾天台灣明顯感受到氣天氣便冷，明（8日）也24節氣之一「寒露」已然來到，此時也正值東北季風期，大地的花草都會枯萎、凋謝，但同時也是適合蘿蔔、蕪菁、荷蘭豆等作物種植及菊科類景觀植栽開花的季節。

蘿蔔在這些作物中生長期最短，視品種不同，大約在播種後40至50天即可採收。新北市政府綠美化環境景觀處提醒，家中若有種植可食地景的民眾，要在屋頂、陽臺種植蘿蔔時至少須有30公分厚的土壤，土壤選擇以排水、通氣良好的壤土或砂質壤土為佳，種植的土壤應經常保持適當濕潤，同時需特別注意排水以免過於潮濕。

秋季為菊科類植物開花季節。（新北市景觀處提供）

菊科景觀植栽以大波斯菊最適合種植，大波斯菊土壤選擇不嚴，適應力強，但須在陽光充足，排水良好，以砂質土壤最佳，採播種法，秋、冬、早春均適合播種；由於大波斯菊用播種繁殖非常容易，只要將種子直接撒播於土壤上，幾乎可以順利發芽，開花後不失為深秋時節另一種美麗景象。

民眾種植蘿蔔以每穴3至4個種子為佳。（新北市景觀處提供）
民眾種植蘿蔔以每穴3至4個種子為佳。（新北市景觀處提供）

民眾若想購買菜苗及相關種植資材，可到各地的種子菜苗行或農會供銷部，相關訊息可上新北市政府綠美化環境景觀處官網查詢。

(中時電子報)

新北市政府綠美化環境景觀處

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