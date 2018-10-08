高雄》到陳致中鐵票區造勢　一支影片看出韓國瑜人氣

2018年10月08日 09:33 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

網友訝異小港區是非常綠的鐵票區，就是因為如此，前總統陳水扁之子才在這選市議員，而韓國瑜能在這麼綠的地方有如此人氣，真的非常意外！(圖片取自Youtube)

網友表示已經很久沒有這樣的盛況！（圖片取自Youtube）

韓國瑜的人氣，居然連深綠鐵票區也強強滾！國民黨高雄市候選人韓國瑜昨（7日）出席國民黨高雄市第十選區（前鎮區、小港區）市議員候選人曾麗燕的造勢大會，現場人氣強強滾到連網友都訝異小港區是非常綠的鐵票區，就是因為如此，前總統陳水扁之子才在這選市議員，韓國瑜居然能在這麼綠的地方有如此人氣，真的非常意外！

韓國瑜昨（7日）出席曾麗燕的造勢大會，現場擠進非常多的支持者紛紛為韓國瑜和曾麗燕加油打氣，而現場的盛況被拍成影片上傳。現場不僅前立法院長王金平出席，連前監察院長陳履安也親臨現場致意。韓國瑜上台致詞表示，曾麗燕是位認真為民服務的議員，希望市民要支持這樣的議員，台下民眾也報以熱烈地掌聲回應。

對於韓國瑜在小港區有如此高人氣，批踢踢網友表示非常訝異，「小港很綠， 所以這樣人數據當地人說，從來沒有過」、「這區陳致中民調第一，就知道多深綠了」、「小港綠到不行，致中才會在哪裡選議員」、「這是一區陳致中的鐵票區 你就懂多綠了」、「韓別說翻盤，只要小港跟其邁打平，致中真的要去跳海了」、「小港如果翻盤，那韓國瑜就要讓陳其邁15萬票了，小港區真的是高雄綠中之綠！綠到一個靠杯的地方耶」！

更有網友對韓國瑜現場主持功力表示佩服，「口才有夠好的，可以一直講一直講 都不用看稿」、「他真的是天生的演講家！聽他說話會很融入其中」、「很少看到市長候選人兼任主持人的」、「韓口才真的好，默默的影片就看完了」、「甚至韓比現在一堆dpp縣市長候選人演講更像dpp，才是最恐怖地方」、「韓現場講話真的太有魅力了，難怪民進黨要想辦法弄死他」。

更有網友指出，只要看幾個高雄主要大票倉的反應就知道目前情勢怎麼樣了。其中包括市區的左楠、鼓山苓雅、三民、前鎮小港，縣區的岡山、鳳山、大寮、仁武等等。這兩天左楠跟小港已經證明韓的氣勢不是空穴來風的了，鼓山苓雅是傳統文教區也不會是韓的弱區，鳳山今天早上韓跑了兩個場子，鍾易仲跟劉德林，人應該有被分散，但晚上小港這場就真的很強。

該網友更進一步表示，接下來該看10/10的三民區友會成立的狀況，三民是陳其邁本陣，也是市區第二綠的（僅次前鎮小港），如果韓能在三民區的場子衝到這麼多人，其邁大概尿褲子尿到不知道換幾件了。補充一下，之前九月信傳媒那份民調，韓在三民區的100多個樣本裡領先陳10%左右，看來陳本陣也沒想像中穩啊。

(中時電子報)