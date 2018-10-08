槓上高層？環署今再審觀塘案 傳詹順貴又請假

2018年10月08日 09:27 中時電子報 戴安瑋

環評大會今將再審桃園觀塘案。圖為觀塘港的藻礁。(資料照片/中油提供)

環保署環評大會上周審查「中油觀塘第三天然氣接收站環境影響差異分析案」時，因多數環評委員缺席而流會，環保署副署長詹順貴更傳出不滿高層介入環評而請辭，事後行政院雖澄清詹是請假非請辭，但詹順貴的動態仍受各界關注，環保署今將再次召開環評大會，據傳詹順貴可能再度請假。對此，網友毫不留情的說，「詹順跪深澳8:8那的一票，已經《身敗名裂》了」。

《聯合報》報導，環保署環評大會今將再度召開，審查「中油觀塘第三天然氣接收站環境影響差異分析案」，由於閣揆賴清德已發號施令，提出要考量「觀塘上、深澳下」說法，引發多數環評委員不滿，今仍要缺席抗議，埋下變數外，據傳副署長詹順貴今仍可能再請假缺席，如詹不出席將形同和政院公開槓上，勢將職位難保，也使環評會前夕傳聞不斷，檯面下動作不停。

對此，網友紛留言說，「官位與良心！那一個是他的最愛！應是官位」、「詹順跪將缺席？抹胡啊啦，深澳8:8那的一票，已經《身敗名裂》了」。不過，也有網友說，「劇本已經寫好，開會只是演戲」、「我倒是想看看這些環保人士如何解決電力問題，核能不要，光想火力發電！火力發電叫環保也是台灣一絕！綠能，錢誰買單？沒風沒陽光時就發不了電，到時候叫工廠停工還是叫人民不準用電？」。

記者尚未取得詹順貴回應。

(中時電子報)