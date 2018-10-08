藍營天王誰能出馬選2020 陳敏鳳：全看這幾個縣市成敗

2018年10月08日 09:28 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

年底選戰倒數計時，民進黨受到中央執政不佳影響，許多縣市選情拉緊報！對國民黨來說，若在關鍵及指標的顯示營，也會牽連黨內天王包括吳敦義、朱立倫、王金平等聲望，並影響2020誰能代表國民黨參選總統。對此，資深媒體人陳敏鳳說，新竹縣、台東縣，台中市、高雄市及台南市，都將牽涉到藍營這些天王的行情。

旺旺中時媒體集團幾個月前曾公布民調，2020年總統選舉，民進黨方面由賴清德的28.2%，大勝蔡英文13.3%；國民黨方面則由朱立倫的34.7％的支持度，領先馬英九的14.9％與吳敦義5.8％。

對此，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，國民黨在高雄及台中聲勢比預想好，國民黨內有人認為，即便韓國瑜沒勝選，但勝負得票恐會比2014年近，也對民進黨達到干擾，韓國瑜的選戰績效自然算是吳敦義的成效之一。而台中市選戰，盧秀燕對林佳龍造成威脅，也得利於國民黨有效整合紅黑兩派。高雄與台中選戰打到五五波，中央黨部自然有得意之處。

而王金平施力也不小，在民進黨推出同婚政策後，一向支持民進黨的長老教會系統一面倒反對，透過王金平的聯絡，與台中市和高雄市的國民黨候選人見面並獲得支持，導致中南部尤其南部的長老教會傾向支持國民黨候選人，對民進黨傷害不小。

陳敏鳳也提及朱立倫，她說朱是有意進軍總統大位的人，若只守新北而無餘力協助其他縣市，在論戰功及未來政治位置，難免有損。陳直言，今年選戰幾個指標性縣市，例如新竹縣、台東縣，台中市、高雄市及台南市，都會牽涉到藍營幾個天王的行情起落。

(中時電子報)