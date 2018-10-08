中市社宅首座樹屋 育賢樹屋國際學生競圖

2018年10月08日 09:38 中時 盧金足

評審驚艷於參賽者多元各異的觀點，加上不同的背景經驗，令人對未來育賢樹屋的規畫設計充滿想像與期待。（圖／台灣大方廣人文美學協會提供）

第二階段決審結果，在評審嚴謹審查、投票、討論後選出9組優秀作品。（圖／台灣大方廣人文美學協會提供）

「育賢樹屋國際學生競圖」邀請國內外建築、都市、景觀、室內設計等大專院校相關科系在校及畢業半年內學生共同參與。（圖／台灣大方廣人文美學協會提供）

台中市政府與台灣大方廣人文美學協會、戴育澤建築師事務所合辦「育賢樹屋國際學生競圖」，在太平育賢段第二期社宅基地設計具永續、互動、舒適、節能及循環經濟特色的樹屋工作室；決審選出9組優秀作品，由美國南加州建築學院學生Audrey Haliman、Wan Hsuan Kung獲得首獎，作品將實際建造於太平育賢段社會住宅內，作為青年藝術家創作、休憩及作品展示的場所，以「共好計畫」打造屬於台中在地的社會住宅，透過設計創造自然與建築共生。

台中市住宅發展工程處7日於台中文創園區舉辦「育賢樹屋國際學生競圖」頒獎典禮，並由都市發展局長王俊傑主持，活動邀請國內外建築、都市、景觀、室內設計等大專院校相關科系在校及畢業半年內學生共同參與，報名相當踴躍，參賽者除台灣的學生外，也有來自立陶宛、德國、美國、香港、福建、北京的作品。

7日舉辦頒獎典禮後，競圖獲獎作品的設計及模型自即日至10月10日在台中文化創意產業園區B03拾藝術-藝文展覽館展出，呈現不同背景經驗創作出對育賢樹屋的豐富想像與期待。

住宅處表示，太平育賢段社會住宅位於育賢路與立文街口，也在74號快速道路附近，規畫設有長青快樂學堂、日間照護中心及幼兒園等社區福利設施，並提供社區營造、弱勢照護及健康關懷的社區共好平台，預計2019年12月底完工。

「育賢樹屋國際學生競圖」，邀請國內外建築、都市、景觀、室內設計等大專院校相關科系在校及畢業半年內學生共同參與，針對太平育賢段第二期社會住宅東北角與西南角廣場上各約8坪大小基地，設計樹屋工作室，作為未來青年藝術家創作、休憩及作品展示的場所，設計上需回應居住型態與樹木生長形式，同時創造藝術家與鄰里的友善互動空間。

參賽者多元各異的觀點加上不同的背景經驗，令人對未來育賢樹屋的規畫設計充滿想像與期待，第二階段決審結果在林舜龍、陳俐廷、陳煒壬、褚瑞基、劉舜仁、戴育澤、以及日籍建築師等評審嚴謹審查、投票、討論後，選出9組優秀作品。

結果出爐，育賢樹屋國際學生競圖首獎由來自美國南加州建築學院的學生Audrey Haliman、Wan Hsuan Kung獲得，貳獎由瑞典皇家理工學院學生Olga Voisnis獲得，參獎得主則是文化大學建築系學生蔡承展。

評審們對於該競圖給予許多肯定。評審團主席成功大學規畫設計學院副長院劉舜仁教授認為，此次國際學生競圖提供各國建築相關學系的學生了解、參與台中市社會住宅的發展，同時也產生了許多傑出的創意構想，期待不久之後選出的作品可以在此社會住宅的公共空間中出現，給市民真實體驗。

戴育澤建築師指出，樹與屋，自然與人為的二合一，重新思索環境與生活和諧的可能性；是哲學的、亦是真實的。

「育賢樹屋的出現將提供台中市府一向對於社會住宅具有創意以及未來的想像！」褚瑞基教授表示，年輕建築師的設計一方面豐富了社會住宅的公共性，另一方面也給予年青人協力於官方以及社會公益機構對於社會承諾的最佳機會。

住宅處指出，台中市推動「三好一公道」社會住宅積極解決居住問題，訂定4年5000戶，8年1萬戶的目標。社會住宅標榜「區位好、建物好、機能好、租金價格公道」，吸引青年人移居打拚。

台中市社會住宅不僅興辦量達標外，更領先全國提出社會住宅共好計畫，以「共好」理念整合在地資源，落實醫療照護、社會福利、青年創業等服務機制，連繫在地鄰里關係，為青年及勞工、經濟或社會弱勢者、設籍戶、關懷戶等對象，營造經濟能力可負擔的家。

(中時 )