反璞歸真─林秀鳳竹藝創作展溪頭登場

2018年10月08日 09:39 中時 廖志晃

享譽國際的竹藝家林秀鳳，投入竹藝創作、研究及教學，長達47年，作品曾在法、德、美、日等國家展出；離開職場後，她以自然為師，回到最鍾情的竹藝創作，在溪頭自然教育園區森林生態展示中心2樓，推出「反璞歸真」創作展。

林秀鳳接近半世紀的生涯，都與竹為伍，深愛竹子的環保與優雅自然，她懷抱著「將來能留下或開創些甚麼」為己任，因此致力於著書流傳，用心為業界、為學生、為需求者服務，並將台灣竹工藝推向國際。

林秀鳳的竹編作品，7次入選全國（全省）美展及編織工藝獎，曾於法國、西班牙、德國、澳洲、美國、上海、加拿大、韓國、日本等國家，及總統府、考試院、文化中心等地展出、示範表演等或專題演講，竹編作品獲國立傳統藝術中心、世界宗教博物館及南投縣文化局典藏；並獲選「第4屆大墩工藝師」，及台灣省政府建設廳「優良研究」獎。

林秀鳳說，「反璞歸真」其意有二，首先是卸下47年的職場生涯，重新回歸所喜愛的竹藝創作；其次是創作技法、形態也回歸「自然」元素，例如作品流星、竹山、眾，就以自然界的天、地、人為發想。

反璞歸真─林秀鳳竹藝創作展，展期至12月23日，30餘組作品以竹編為主體，並結合籐、漆技法，形式包括實用、美學及裝置藝術，歡迎觀賞。

(中時 )