上海台辦官員被拒來台 陳明通：不針對個案 希望兩岸坐下來好好聊

2018年10月08日 09:40 中時 楊家鑫

針對上海台辦官員被拒來台，陸委會主委陳明通8日在立法院表示，「不針對個案」，兩岸最重要還是相互溝通、彼此了解，尤其兩岸關係外部環境複雜，更需要坐下來交換意見，與其在天邊胡思亂想，不如坐下來好好聊聊。

立法院內政委員會8日上午舉行第5次全體委員會議，邀請陸委會主委陳明通等官員，針對「大陸推行居住證，對我國的影響評估與因應作為；並就限制國民憲法權利之合憲性，以及我國與各國對申領、核發他國類似居住證之制度（限制）比較說明」，進行專題報告，並備質詢。

陳明通會前受訪時表示，針對民眾申領居住證，政府一直以來的基調就是目前沒有立即註銷戶籍的問題。「民眾因為在大陸長期停留，因為生活便利而取得居住證，我們寬容看待，但北京想藉此施展政治企圖，我們會嚴加防範。」

至於有立委提案申領者要「除籍」，陳明通表示，「尊重委員提案，我們是受監督單位，這個法案也是要立法院通過。」

另一方面，日前上海台辦官員來台被拒，整個學者交流團也取消來台。陳明通表示，「我們不針對個案」，兩岸最重要還是相互溝通、彼此了解，尤其兩岸關係外部環境複雜，更需要坐下來交換意見，這個本意是好的。「與其在天邊胡思亂想，不如坐下來好好聊聊。」

此外，陸委會在書面報告中指出，居住證有矮化我方主權地位的政治圖謀，同時存在不確定風險，未來持證者可能遭陸方全球課稅、增加納保負擔及遭監控與暴露隱私等風險，民眾申領之前應該停看聽。

報告稱，大陸居住證將我國人視為其公民，刻意否認我主權與治權，刻意製造忠誠義務衝突的問題；大陸居住證與其他國家核發的永久居留證，譬如綠卡，性質不同，美國並未否認綠卡持有者所屬國家主權與治權，「或宣稱對其領土及人民具有統治權，更未對其具有武力併吞的企圖」。

(中時 )