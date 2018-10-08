私刑正義？揪鄰居違停惹眾怒 檢舉達人慘遭圍毆！

揪鄰居違停惹眾怒，檢舉達人慘遭圍毆。(翻攝臉書)

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中時電子報
/綜合報導

又見私刑正義？近日網上流傳一段影片，高雄一名男子疑似到處檢舉違停，引起鄰居群情激憤，被7、8人圍毆，影片曝光後引起網友熱議，有人直呼就算檢舉魔人先有不對，但「先動手就是輸了！」

拍攝地點疑似位在高雄，影片中可見一名男子疑似被7、8人重重包圍，他先振振有詞解釋「如果你們沒有違停，我檢舉也不會…」，但話還沒說完，一旁民眾先是嗆聲反制「供X小」，抓住男子一陣狠打，旁邊民眾也湊上去出拳狂毆， 疑似被打男子的家屬不斷放聲尖叫，大喊「不要打了」、「有話好好講不要動手！」

風波暫時平息後，民眾仍群情激憤嗆男子，「什麼叫做違規！你說啊！」，男子態度強硬解釋「不是我給你罰款啦」，但話一說出口又再度被暴打。影片內容顯示，其他圍觀民眾也紛紛怒斥被打男子「白目」，在場左鄰右舍似乎皆對男子行徑感到不滿。

影片上傳臉書後引發熱議，有網友解釋男子之所以惹眾怒，是因為他自己也違規，卻四處檢舉鄰居。中庄派出所警員也在影片下方留言，表示該起衝突是因為被打男子長期檢舉違停，引起附近居民埋怨，30多名居民前往理論引爆衝突，警方到場後將現場民眾勸導離去。

檢舉達人遭暴打引發網友議論紛紛，有人認為「對啦先動手就是理虧是沒錯，只是如果一個人能搞到街坊鄰居都會想動手，實在也是少見啦」，但大多數網友不認同居民私刑正義的作法，「如果說巷子內發生災害或是家屬需急救，導致救護車消防車無法進入。該算誰的，本身就是一個不該被忽視的問題！」、「那些口口聲聲反霸凌反暴力的是不是雙重標準啊…」、「明明就是自己有錯在先 直接合理化」

(中時電子報)

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