防制空汙 空拍機及紅外線熱顯像儀 暗夜逮烏賊工廠

2018年10月08日 09:43 中時 廖志晃

透過紅外線熱顯像儀，工廠夜間排放汙染氣體，一覽無遺！（廖志晃翻攝）

空氣汙染危害人體健康，南投縣環保局為遏止違法排放，運用空拍機搭載紅外線熱顯像儀，暗夜偵測汙染源一目了然，提升夜間稽查效率，日前，在南崗工業區查獲1家塑膠工廠逕行排放汙染氣體，立即要求停工！

環保局長方信雄指出，空拍機搭載紅外線熱顯像儀，偵測氣體濃度變化，可讓稽查人員快速、精確找到空氣汙染源，並藉由空拍作業擴大監控範圍，確保汙染熱區周邊居民的生活品質；紅外線熱顯像儀偵測工廠違法排放時，可將熱資訊瞬間視覺化，並以溫度差異的輻射能量，轉換為電訊號顯示影像，確認工廠有沒有違法排放。

日前，環保人員在南崗工業區進行夜間空中稽查，發現1家膠帶製造工廠，在製程操作時未經有效收集處理，即逕行違法排放，違反空汙法，立即裁處10萬元以上罰鍰，並要求立即停工，改善後才能重新作業。

方信雄表示，以往夜間稽查工廠，常因視線不佳而影響效率，但近年來，稽查人員運用紅外線熱顯像儀於稽查，已可掌握大部分工廠有無偷排情形，今年更使用空拍機結合熱顯像儀，全面掌握工廠排放現況，業者切勿心存僥倖，必須依法操作並且妥善保養設備，定期檢視運作情形；如果查獲違法排放，將依法嚴懲，絕不寬貸！

(中時 )