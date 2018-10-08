萌！羊駝寶寶喝ㄋㄟㄋㄟ！新手媽咪個性小迷糊

2018年10月08日 09:44 中時電子報 林宜靜／整理報導

第一次當媽咪總會小出搥！不過看到可愛的寶寶，不管多累也值得了！台北市立動物園的羊駝寶寶趕在中秋連假（9月21日星期五）之前報到，母女均安，為難得的假期增添一椿喜事。保育員為小寶寶命名為「娜米」，希望牠能和媽媽一樣出落得美麗又大方，只是新手媽媽「安娜」的個性似乎有點小迷糊，經常會有出奇不意的狀況發生，頻頻讓負責照養的保育員嚇出一身冷汗，幸好過程總是有驚無險！

在9月21日下午2點半左右，羊駝媽媽「安娜」平安誕下她的第一個孩子，由於比原先預估的產期提早了半個多月，加上當天準媽媽並沒有什麼明顯的產兆，就這麼突如其來地在戶外活動場分娩，著實讓保育員嚇了一大跳。幸好大家早有準備，先前也有過幾次陪產的經驗，等小寶寶一落地後，保育員就趕緊上前，用大毛巾將牠擦拭乾淨，目測外觀沒有異常之後，便交還給媽媽接手照顧新生的小寶寶。

羊駝寶寶開始模仿媽媽、阿姨們採食牧草。（台北市立動物園提供）

新生的羊駝寶寶是個漂亮的小女生，保育員依照慣例，延用媽媽「安娜」名字的其中一個字，為牠命名為「娜米」。雖然才出生沒幾天，但個性活潑好動的「娜米」，已經會在戶外活動場開心地奔來跑去，等到玩累了，體力消耗完，就會像電池沒了電一樣，突然趴倒在草堆上休息。

羊駝寶寶「娜米」的毛色是深咖啡色的，媽媽「安娜」的毛色則是像巧克力牛奶一般，母女唯一相同的特徵，就是在額頭上方都有一個白色的斑點。（台北市立動物園提供）

某天傍晚，早過了羊駝們該回到室內欄舍裡吃晚飯休息的時間，但保育員巡場時發現似乎有點不太對勁，因為算一算好像少了一隻動物？怎麼會這樣呢？原來是迷糊的新手媽媽，壓根兒忘了叫醒在戶外活動場睡得正香甜的寶寶，就自己輕鬆地先跟著隊伍，回到室內欄舍裡來了！

「娜米」玩累了，就會像電池沒了電一樣，突然趴倒在地上休息。（台北市立動物園提供）

羊駝寶寶「娜米」的毛色是深咖啡色的，媽媽「安娜」的毛色則是像巧克力牛奶一般，這對母女唯一相同的特徵，就是在額頭上方都有一個白色的斑點。大家一定很好奇為什麼羊駝寶寶和爸爸、媽媽的毛色都不一樣呢？這是因為許多哺乳動物的皮毛，都是由多基因共同控制的緣故，所以每一隻羊駝的皮毛都有自己獨特的顏色與樣貌，算是很正常的現象唷！

羊駝媽媽「安娜」。（台北市立動物園提供）

最近，羊駝寶寶開始模仿媽媽、阿姨們採食牧草，牠現在的一舉一動，就和人類寶寶經歷口腔期一樣，只要是掉在地上的乾草屑，都可能會被「娜米」撿起來吃。另外保育員也開始讓新生寶寶品嚐細細長長的的胡蘿蔔簽，補充成長所需的維生素。歡迎大家常到台北市立動物園，跟可愛的羊駝寶寶「娜米」打聲招呼喔！

(中時電子報)