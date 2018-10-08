台人領取大陸居住證 陳明通：政府寬容看待

2018年10月08日 10:05 工商 彭媁琳

陸委會主委陳明通上午赴立法院內政委員會，提出大陸推行居住證對我國影響評估報告，他在受訪時表示，由於國人去大陸會長期停留，因為生活便利而取得居住相關文件，政府寬容看待，但如果北京想要透過居住證施展政治企圖，政府會嚴加防範。

至於是否要求領居住證的台灣人除籍，陳明通表示，陸委會是接受監督的單位，法案也需要立院通過，陸委會尊重社會各界和立委的意見。不過近期中國大陸放寬居住證申請條件，陳明通指出，原本是要居住滿183天才能申辦，現在不斷加料，當然會密切觀察。

在陸委會的報告中指出，在大陸的台灣民眾領用居住證，並未在中國大陸設籍或領用護照，尚無違反現行兩岸條例第九條之一的規定，沒有被立即註銷戶籍的問題。

另外，陸委會會採取專家建議，研議採取限制領用居住證者，擔任機敏公職等嚴密的安全管理作為，在政策面和法制面進一步建立更為完善的國家安全防線。

依據憲法23條規定，限制人民基本權利須以法例為之，並應符合比例原則，對於領用居住證者相關公法權利的限制，目前尚在研議討論階段，政府會依據憲法23條規定，在符合國家安全和公共利益，並兼顧民眾權益的原則下，研議修法草案，經立院通過後執行。

(工商 )