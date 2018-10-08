台北》姚文智稱準備迎接全面勝選 網友驚呆了

2018年10月08日 09:56 中時電子報 邱文秀

綠營近日狂攻台北市長柯文哲器官移植風波，民進黨台北市長參選人姚文智也多次激動痛斥柯就是「Liar（騙子）」，成功讓部分深綠選票回流。姚文智昨日也在臉書發文稱「準備迎接全面勝選！」超狂宣言讓網友都驚呆了。

台北市長參選人姚文智昨日在臉書發文稱週末這幾天，除了兩區盛大的後援會成立晚會，還有和民進黨優質議員們的聯合競選總部也陸續成立，「準備迎接全面勝選！」

他表示，成立競總在某種程度上等於是一個開放客廳的概念，我們在這裡接待客人、展示對公眾政策的價值與理念；我們也在這裡從客人身上得到回饋、了解大家的盼望與需要。

姚文智說，透過一杯茶的時間，真誠地交換彼此對城市的想像，或許互相認同、也或許因為差異而深入辯論，「但我們不需要透過簽署宣示，也能了解我們的方向都是一樣」，都是為了更好的台北生活。似乎又偷酸了「柯P認同卡」一把。

發文底下網友留言「姚委員一定要贏詐騙集團喔！」、「嗯嗯有自信是好事，但現在就好像沒讀書說要考一百一樣」、「第三名，第三營第三連」、「我不想多說，請跟我解釋為什麼五院院長都是民進黨，總統也是民進黨，為什麼不宣布台灣獨立?你解釋給我聽~」、「文智里長凍蒜，跟隔壁騙神明的一起為里民服務」、「真心覺得你比陳78好很多而且非常多 我昨天丟一個新聞連結而已就封鎖我的留言，雖然你不封鎖但是我還是想繼續黑你。」

(中時電子報)