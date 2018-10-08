美國務卿訪陸　聚焦朝核、陸美關係及台灣三大議題

2018年10月08日 10:07 中時 陳柏廷

針對美國國務卿蓬佩奧今日訪問大陸，，中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤表示，此次會晤議題，雙方可望聚焦朝核議題、管控陸美關係分歧，以及台灣問題等三大議題。

阮宗澤接受陸媒訪問時指出，蓬佩奧訪陸討論的議題非常重要的一環是朝鮮半島問題，包括無核化和和平機制議題，「因為中國在朝鮮半島也有一個非常重要的角色，積極推動半島無核化和和平機制的建立。這一次他訪問日本、朝鮮、韓國，會就有關資訊和中方進行一些溝通和對表。」

其次，就是陸美關係，阮宗澤強調，最近兩國關係出現令人擔憂的發展趨勢，由於美國單方面加徵關稅措施，最近美國副總統彭斯又有一個可以說非常負面的對陸政策講話，在這樣一個形勢下，蓬佩奧此行，不管是陸方還是美方都會談到怎麼管控好雙邊分歧。

阮宗澤稱，陸美是兩個世界上最大的經濟體，如果經貿關係摩擦升級下去的話，影響將遠遠超出陸美之間的範疇，對全球的經濟也是不好的消息。所以雙方應該肩負起一個責任。

此外，阮宗澤直言，此次會談從北京立場來講，還有一個至關重要、必不可少的問題，就是台灣問題。「台灣問題是中美關係的一個核心，我們看到美方在一個中國的原則問題上，做了一些背道而馳的事情，所以中方會非常明確、坦率地跟美方指出來，要美方恪守一個中國原則。」

對於如何評價蓬佩奧此次出訪，阮宗澤認為，雖然要評價還需要一點時間，但對兩國關係而言，這樣一個訪問和雙方交流，是一個利好的機會。雙方都有很多對對方的看法，有問題、有摩擦的時候，溝通才更為及時和重要。

阮宗澤也說，這次蓬佩奧對北韓的訪問是一次檢驗。最近北韓方面對美方行動遲緩，沒有給予相向而行的回饋表現一種不安，下一步可以觀察美國是不是採取一些靈活的，相向而行的姿態，這對於未來美朝關係以及東北亞都是重要的觀察。

(中時 )